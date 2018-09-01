سابقة.. رئيــس جمـاعة بإقليـــم بـرشيد يُـــصـوت على استقــالته ﻿

في ســابقة من نوعها وافــــق عبــد الواحد علالي رئيس جماعة ''اولاد صباح'' على التصويت مع باقي أعضاء المجلس على إقالته من منصب الرئاسة.

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في ســابقة من نوعها وافــــق عبــد الواحد علالي رئيس جماعة "اولاد صباح" على التصويت مع باقي أعضاء المجلس على إقالته من منصب الرئاسة.

وفي ذات الوقت صوت الأعضاء السبعة عشر بالإجماع على تلك النقطة قاطعين بذلك مع مرحلة الرئيس المقال، الذي أصبح منذ اليوم مستشارا جماعيا عاديا في انتظار التصويت على رئيس جديد.

وأقدم رئيس جماعة "اولاد صباح" بمنطقة الڭارة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، على قبول إدراج نقطة استقالته من منصب الرئاسة، في جدول أعمال دورة أكتوبر والتي انتهت أشغالها بسرعة يومه الخميس، وذالك طبقا للملتمس الذي تقدم به أغلب أعضاء مجلسه بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.