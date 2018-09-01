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شركة ''تويوتا'' تعلن سحب أكثر من 2,4 مليون سيارة لهذه الأسباب

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 08:21 شركة تويوتا تعلن سحب أكثر من 2,4 مليون سيارة لهذه الأسباب | اقتصاد
شركة ''تويوتا'' تعلن سحب أكثر من 2,4 مليون سيارة لهذه الأسباب
أعلنت شركة تويوتا اليابانية العملاقة لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، أنها ستسحب أكثر من 2,4 سيارة بسبب عيب يمكن أن يتسبب في حوادث تصادم، وذلك بعد شهر فقط على عملية سحب للنوع نفسه من السيارات.

شــــوف تيفي:

أعلنت شركة تويوتا اليابانية العملاقة لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، أنها ستسحب أكثر من 2,4 سيارة بسبب عيب يمكن أن يتسبب في حوادث تصادم، وذلك بعد شهر فقط على عملية سحب للنوع نفسه من السيارات.

وكانت المجموعة أعلنت، في شهر شتنبر الماضي، أنها ستسحب أكثر من مليون سيارة هجينة من أسواق في أنحاء العالم بعد الكشف عن مشكلة فنية يمكن أن تتسبب في حرائق.

وتطال عملية السحب الأخيرة عدة طرازات من السيارتين الهجينتين بريوس واوريس والتي تم إنتاجها بين شهر أكتوبر 2008 وشهر نونبر 2014 مع أكثر من مليون سيارة في اليابان. وتشمل عملية السحب أيضا 830 ألف سيارة في أمريكا الشمالية و290 ألف سيارة في أوروبا وثلاثة آلاف سيارة في الصين والبقية في أنحاء أخرى من العالم.

وأعلنت تويوتا، في بيان، أن السيارات التي طالتها إجراءات السحب كانت مشمولة في عملية سحب سابقة في 2014 و2015 لكن أعمال ''التصليح التي أجريت آنذاك لم تتوقع الوضع الجديد الذي تم رصده في عملية السحب الحالية''.

وأضاف البيان أن المشكلة الجديدة تنشأ عندما لا تدخل السيارات في ''وضع فشل القيادة الآمنة كما هو مقصود''.

وأوضحت تويوتا أنه ''عندما يحصل ذلك يمكن أن يتعطل تشغيل السيارة وتتوقف. وفيما يستمر عمل المقود والمكابح إلا أن توقف السيارة أثناء القيادة بسرعات مرتفعة يمكن أن يزيد مخاطر حصول حوادث تصادم''.

وقالت وزارة النقل اليابانية إن تويوتا أفادت عن ثلاثة أعطال محليا متعلقة بالمشكلة لكن بدون أن تتسبب في حوادث.

وأعلن عملاق صناعة السيارات، الشهر الماضي، عن سحب 1,03 مليون سيارة في أنحاء العالم لمشكلة تتعلق بالأسلاك يمكن أن تتسبب بحرائق في السيارات.

وقد باعت تويوتا أكثر من 10 ملايين سيارة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء في أنحاء العالم بينها سيارة بريوس منذ 1997. وفي 2016 أعلنت تويوتا سحب 3,37 مليون سيارة من أسواق العالم لمشكلات تتعلق بوسادات الهواء ووحدة ضبط انبعاثات الوقود.

 

 

 

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شـــوف تيفي المغربتويوتا سحب سيارات

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