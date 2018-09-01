موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب ﻿

بسبب اختراق أزيد من 50 مليون حساب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنتظر الشركة غرامة مالية تصل إلى 1.62 مليار دولار.

شوف تيفي/وكالات

بسبب اختراق أزيد من 50 مليون حساب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنتظر الشركة غرامة مالية تصل إلى 1.62 مليار دولار.

وحسب ما أورده اليوم الخميس موقع قناة ''روسيا اليوم''، فإن هذه الكارثة التي ستقع على كاهل شركة الفيسبوك ستجعل الاتحاد الأوروبي وخصوصا جمعية حماية المستهلك من التدخل على الخط ومعرفة الأسباب الكامنة وراء اختراق 50 مليون حساب مستخدم بذات الموقع .

في نفس السياق إذا تبين أن شركة فيسبوك انتهكت حرمة مستخدميها سيلجأ المسوؤلون عن حماية حقوق المستخدم إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة ومطالبتها بتعويضات مالية للمستخدمين المتضررين.

للإشارة فقد تم مؤخرا اختراق عدد من الحسابات الفيسبوكية .