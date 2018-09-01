 موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..شفار شدوه شفر هاتف نقال بشارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء‎ | بووز

بالفيديو..شفار شدوه شفر هاتف نقال بشارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء‎

موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب | نت 2.0

موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب

الخلفي:المغرب استجاب لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

الخلفي:المغرب استجاب لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية

للحالمين بالهجرة.. انطلاق عملية التسجيل في قرعة أمريكا | مجتمع

للحالمين بالهجرة.. انطلاق عملية التسجيل في ''قرعة أمريكا''

المجلس الحكومي يوافق على مشروعي قانون دوليين | بوليتيك

المجلس الحكومي يوافق على مشروعي قانون دوليين

بسيمة الحقاوي : الوزارة منكبة على إعداد إطار استراتيجي للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين | بوليتيك

بسيمة الحقاوي : الوزارة منكبة على إعداد إطار استراتيجي للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين

الخلفي: موقف المغرب حازم وثابت في الرفض القاطع لإقامة مراكز الاستقبال على ترابه لحل إشكالية الهجرة | بوليتيك

الخلفي: موقف المغرب حازم وثابت في الرفض القاطع لإقامة مراكز الاستقبال على ترابه لحل إشكالية

بوريطة يشيد بالتطور الإيجابي لعلاقات التعاون المغربية- الروسية في مختلف المجالات | بوليتيك

بوريطة يشيد بالتطور الإيجابي لعلاقات التعاون المغربية- الروسية في مختلف المجالات

سيارة مجهولة تصدم شخصا بالطريق السيار نواحي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

سيارة مجهولة تصدم شخصا بالطريق السيار نواحي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 00:52 موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب | نت 2.0
موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب
بسبب اختراق أزيد من 50 مليون حساب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنتظر الشركة غرامة مالية تصل إلى 1.62 مليار دولار.

شوف تيفي/وكالات

بسبب اختراق أزيد من 50 مليون حساب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنتظر الشركة غرامة مالية تصل إلى 1.62 مليار دولار.

وحسب ما أورده اليوم الخميس موقع قناة ''روسيا اليوم''، فإن هذه الكارثة التي ستقع على كاهل شركة الفيسبوك ستجعل الاتحاد الأوروبي وخصوصا جمعية حماية المستهلك من التدخل على الخط ومعرفة الأسباب الكامنة وراء اختراق 50 مليون حساب مستخدم بذات الموقع .

في نفس السياق إذا تبين أن شركة فيسبوك انتهكت حرمة مستخدميها سيلجأ المسوؤلون عن حماية حقوق المستخدم إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة ومطالبتها بتعويضات مالية للمستخدمين المتضررين.

للإشارة فقد تم مؤخرا اختراق عدد من الحسابات الفيسبوكية .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي اوروبا فايسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد لعبة مريم والحوت الأزرق.. ظهور لعبة جديدة تدفع الأطفال إلى الإنتحار | نت 2.0

بعد لعبة مريم والحوت الأزرق.. ظهور لعبة جديدة تدفع الأطفال إلى الإنتحار

عاجل وهام للمغاربة مستخدمي فيسبوك..اختراق 50 مليون حساب فيسبوكي | نت 2.0

عاجل وهام للمغاربة مستخدمي فيسبوك..اختراق 50 مليون حساب فيسبوكي

تجنبا للعقوبات.. فيسبوك وغوغل يُحاربان الأخبار الزائفة | نت 2.0

تجنبا للعقوبات.. ''فيسبوك'' و''غوغل'' يُحاربان الأخبار الزائفة

‎الفيسبوك يطلق خدمة مواعدة الجنس الآخر | نت 2.0

‎الفيسبوك يطلق خدمة ''مواعدة الجنس الآخر''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

التحقيق مع رجال سلطة متهمين بالشطط وفبركة المحاضر‎ | شوف الصحافة
منذ 37 دقيقة

التحقيق مع رجال سلطة متهمين بالشطط وفبركة المحاضر‎

لاعبو الرجاء يكشفون معاناتهم بنيجيريا‎ | خبر اليوم

لاعبو الرجاء يكشفون معاناتهم بنيجيريا‎

رجل أعمال مغربي أصبح يعيش التشرد لهذا السبب | خارج البلاطو

رجل أعمال مغربي أصبح يعيش التشرد لهذا السبب

الخلفي:وقف المغرب حازم وثابت في الرفض القاطع لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين | خارج البلاطو

الخلفي:وقف المغرب حازم وثابت في الرفض القاطع لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..شفار شدوه شفر هاتف نقال بشارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء‎ | بووز
منذ 25 دقيقة

بالفيديو..شفار شدوه شفر هاتف نقال بشارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء‎

موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب | نت 2.0

موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب

الخلفي:المغرب استجاب لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

الخلفي:المغرب استجاب لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية

للحالمين بالهجرة.. انطلاق عملية التسجيل في قرعة أمريكا | مجتمع

للحالمين بالهجرة.. انطلاق عملية التسجيل في ''قرعة أمريكا''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.