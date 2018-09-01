الخلفي:المغرب استجاب لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية ﻿

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب تلقى دعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة

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قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب تلقى دعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، إلى مائدة مستديرة حول قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن المغرب قرر الاستجابة لها.

وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن المغرب قرر الاستجابة ''بالنظر إلى أن هذه الدعوة وجهت أيضا إلى الجزائر وموريتانيا، من أجل المشاركة في مائدة مستديرة حول قضية الصحراء المغربية''.

وأبرز الخلفي في هذا السياق ما يراكمه المغرب على المستوى الدولي من مواقف إيجابية لفائدة قضيته الوطنية، مشيرا إلى أن آخرها تمثل في ما تم تسجيله ''على مستوى الكونغرس الأمريكي، والتصريحات الأخيرة التي صدرت عن جمهورية جنوب السودان''.

ومن جهة أخرى، أشار مصطفى الخلفي إلى أن التصريحات المسيئة للمملكة، والتي تصدر من بعض السياسيين، من هنا وهناك، وبغض النظر عن قائلها، هي ''تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا ولا يمكنها أن تؤثر على المسار التصاعدي الإيجابي الجاري حاليا على المستوى الدولي والذي، يعرف، يوما بعد يوم، مزيدا من الإنصاف لموقف بلدنا في القضية الوطنية''.