للحالمين بالهجرة.. انطلاق عملية التسجيل في ''قرعة أمريكا'' ﻿

انطلقت أمس الأربعاء، عملية التسجيل في قرعة الهجرة التعددية إلى أمريكا، عبر الموقع الالكتروني dvlottery.state.gov.

شوف تيفي

انطلقت أمس الأربعاء، عملية التسجيل في قرعة الهجرة التعددية إلى أمريكا، عبر الموقع الالكتروني dvlottery.state.gov.

ويترشح في المغرب حوالي 100 ألف شخص سنويا في القرعة، فيما تمنح القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء حوالي 1000 تأشيرة سنويا للفائزين.

وأكدت السفارة الأمريكية في منشور عبر موقع ''تويتر''، أنه تقرر افتتاح باب التسجيل في قرعة 2020 DV، بداية من يوم أمس الأربعاء، وإلى غاية 6 نونبر المقبل.

وشددت السفارة أن التسجيل يكون مجانيا، ولا يترتب عنه أي دفع للرسوم عند تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني، موضحة أنه ينبغي إدراج جميع أفراد الأسرة من الزوج أو الزوجة والأبناء القاصرين في الطلب.

ودعت السفارة إلى توخي الحذر وعدم التسجيل في القرعة عبر الشركات الخاصة التي تطلب الأموال والرسوم مقابل ذلك، محذرة من هذه العملية التي تستعملها بعض الشركات للاحتيال، كما أضافت أن الوسيلة الوحيدة للتأكد من نتائج القرعة تكون على نفس الموقع الإلكتروني، ابتداء من 7 ماي 2020