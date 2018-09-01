المجلس الحكومي يوافق على مشروعي قانون دوليين ﻿

وافق المجلس الحكومي على مشروعي قانونين، تقدمت بهما كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

شوف تيفي:

وافق المجلس الحكومي على مشروعي قانونين، تقدمت بهما كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وتهم موافقة المجلس الحكومي مشروع قانون رقم 77.18، الذي تم تدارسه اليوم الخميس خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني.

ويوافق مشروع القانون الأول، بموجبه على اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان، الذي تم توقيعه بالرباط في 20 يوليوز 2018، ويهدف هذا الاتفاق إلى التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية، والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، وكذا ضمان السير العادي للسلسلة اللوجستيكية الدولية عبر مساعدة الطرفين بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين ووفق شروط هذا الاتفاق.

أما مشروع القانون الثاني رقم 78.18 فيوافق بموجبه على اتفاقية في ميدان تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، وقعت بواكادوكو في 03 شتنبر 2018، وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع لبنات وأسس علاقات تعاون قضائي وطيد في ميدان تسليم المجرمين والحد من الجريمة بمختلف أشكالها.