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بسيمة الحقاوي : الوزارة منكبة على إعداد إطار استراتيجي للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 00:16 بسيمة الحقاوي : الوزارة منكبة على إعداد إطار استراتيجي للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين | بوليتيك
بسيمة الحقاوي : الوزارة منكبة على إعداد إطار استراتيجي للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين
أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي اليوم الخميس، أن الوزارة تسهر حاليا بتشاور مع شركائها، على إعداد إطار استراتيجي للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.

شوف تيفي:

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي اليوم الخميس، أن الوزارة تسهر حاليا بتشاور مع شركائها، على إعداد إطار استراتيجي للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.

وأوضحت بسيمة الحقاوي، في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة علمية تنظم على مدى يومين بشراكة مع المرصد الوطني للأشخاص المسنين وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس الرباط، حول موضوع "الأشخاص المسنون بالمغرب: جودة الحیاة وأنماط المواكبة"،أن هذا الإطار الاستراتيجي يهدف إلى إرساء أسس ضامنة لحقوق هذه الفئة، وبيئة حمائية تنسجم وتستجيب للسياق الوطني والدولي.

وأبرزت الحقاوي، أن هذه الندوة تترجم إرادة الوزارة في الانفتاح على محيطها وتعزيز شراكتها المتميزة مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات لبناء جسر دائم وتعاون بناء في كل القضايا، التي تدخل ضمن اختصاصاتها مشيرة إلى البرامج التي وضعتها الوزارة من أجل النهوض بالعمل التكافلي والتضامني، والمساهمة في تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية صعبة، خاصة الأشخاص المسنين.

وأكدت في ذات السياق، التزام الوزارة بمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال التأهيل المادي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التأطير بهذه المؤسسات من خلال دعم قدرات العاملين بها بهدف تجويد الخدمات المقدمة لفائدة المستفيدين، ومواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة للحصول على الترخيص، وتنويع الخدمات لفائدة الأشخاص المسنين .

وسجلت الوزيرة، أن النهوض بالخدمات المقدمة للأشخاص المسنين بالمغرب، ورش يهم مختلف الفاعلين ويستدعي بذل مزيد من الجهود من أجل مواكبة أفضل لهذه الشريحة داعية إلى إعداد دراسة معمقة من أجل ضمان شروط عيش جيدة لهذه الشريحة من المواطنين

 

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شوف تيفي المغرب بسيمة الحقاوي الوزارة إعداد إطار استراتيجي النهوض أوضاع الأشخاص المسنين

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