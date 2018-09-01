رجال الحموشي يشهرون السلاح في وجه شخص خلق الرعب بمدينة مراكش ﻿

اضطرت دورية تابعة للأمن العمومي بمراكش إلى إشهار السلاح في وجه شخص أحدث فوضى عارمة بحي المسيرة بمراكش.

شوف تيفي

اضطرت دورية تابعة للأمن العمومي بمراكش إلى إشهار السلاح في وجه شخص أحدث فوضى عارمة بحي المسيرة بمراكش.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الشخص كان مساء يومه الخميس، على متن سيارة مرقمة بترقيم أجنبي أحدث حالة من الرعب والفوضى في شوارع حي المسيرة، مضيفا أنه كان يحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير،وقام بقطع الطريق على المارة والسيارات.

وأأوضح ذات المصدر أن الشخص لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة قبل ان تتدخل سيارة الشرطة.

كما أشار ذات المصدر إلى هناك حالة استنفار أمني كبير بمدينة مراكش من أجل إيقاف هذا الشخص.