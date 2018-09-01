 في اجتماع الأغلبية : أخنوش ولشكر يستنكران بشدة تصريحات بعض قياديي البيجيدي المشحونة بمصطلحات مستمدة من الدين ﻿
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في اجتماع الأغلبية : أخنوش ولشكر يستنكران بشدة تصريحات بعض قياديي البيجيدي المشحونة بمصطلحات مستمدة من الدين

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 23:12 في اجتماع الأغلبية : أخنوش ولشكر يستنكران بشدة تصريحات بعض قياديي البيجيدي المشحونة بمصطلحات مستمدة من الدين | بوليتيك
في اجتماع الأغلبية : أخنوش ولشكر يستنكران بشدة تصريحات بعض قياديي البيجيدي المشحونة بمصطلحات مستمدة من الدين
خرج التحالف الحكومي بطي صفحة الخلاف الذي نشب في الأيام القليلة الماضية، بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار

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خرج التحالف الحكومي بطي صفحة الخلاف الذي نشب في الأيام القليلة الماضية، بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار

وأوضح مصدر مطلع، أن عزيز أخنوش و إدريس لشكر استنكرا بشدة تصريحات بعض قياديي البيجيدي المشحونة بمصطلحات مستمدة من الدين وقاموس الحلال والحرام المستفزة جدا والخارجة عن إجماع المغاربة والتي لا يمكن السكوت عليها مستقبلا.

كما كشف مصدرنا أن اجتماع الاغلبية الحكومية تطرق إلى موضوع الهجرة السرية وقوارب الموت لكن بدون الوصول الى أي قرارات أو توصيات حقيقية.

يشار أن اجتماع الاغلبية الحكومية أسفر عن تأجيل تقديم مرشح واحد لمنصب رئاسة مجلس المستشارين الذي يترأسه حكيم بن شماش.

 

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