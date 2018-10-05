''أورنج'' أفضل شبكة نقال في المغرب حسب تطبيق SpeedtestOokala ﻿

نظمت شبكة ''أورنج'' مساء يومه الخميس بمدينة الدار البيضاء، ندوة بمناسبة حصولها على صدارة أسرع الشبكات في المغرب في تصنيف تطبيق ''SpeedtestOokala'' الرائد العالمي في قياس أداء الشبكة.

شوف تيفي: ع. رموحي

نظمت شبكة ''أورنج'' مساء يومه الخميس بمدينة الدار البيضاء، ندوة بمناسبة حصولها على صدارة أسرع الشبكات في المغرب في تصنيف تطبيق ''SpeedtestOokala'' الرائد العالمي في قياس أداء الشبكة.

هذا وتأتي هذه الجائزة لتتويج سياسة ''أورنج'' في مجال الابتكار المرتكزة على الإنصات للمستعملين، ليتسنى لهم تلبية احتياجاتهم من أجل تقديم تجربة للزبناء في أحسن جودة.

وتستمر أورنج المغرب في تطوير شبكة النقال عالي الصبيب في جميع أنحاء المغرب لدعم تطوير خدماتها والنمو المستمر للاستخدامات، بحيث سيتمكن كل زبون من مشاهدة فيديوهاته بدون انقطاع، ومشاركة صوره وفيديوهاته بشكل مباشر، إضافة إلى عدة امتيازات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق ''SpeedtestOokala''، مع أكثر من 9 مليارات اختبار في جميع أنحاء العالم، يعتبر المرجع العالمي الأكثر استعمالا من طرف مستخدمي الأنترنت لقياس سرعة ربطهم بالشبكة.