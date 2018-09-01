عمال شركة نقل المدينة يالدار البيضاء يلوحون بخوض إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على الأوضاع المتردية ﻿

شرع عمال شركة مدينة بيس بمدينة الدار البيضاء في ترتيب صفوفهم من أجل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، وذلك بتفويض مكاتبهم النقابية اتخاذ القرار الحاسم للشروع في الإضراب.

شوف تيفي جمال الديابي

شرع عمال شركة مدينة بيس بمدينة الدار البيضاء في ترتيب صفوفهم من أجل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، وذلك بتفويض مكاتبهم النقابية اتخاذ القرار الحاسم للشروع في الإضراب.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، ''بعدما نفذ صبر العمال بانتظار الأجور التي أوقفت الشركة صرفها منذ شهور، وعدم تسوية الصناديق الاجتماعية مما جعل العمال مهددين بفقدان التغطية الصحية و التعويضات العائلية''.

واستنكر بلاغ عمال شركة ''مدينة بيس'' ''هذه الوضعية اللا إنسانية من جانب الشركة المفوض لها، حيث زجت بالعمال في أوضاع متأزمة، جراء عدم تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية نتيجة لإجهاز مدينة بيس على حقوقهم ومكتسباتهم المكفولة قانونا''.

وعبر العمال عن تذمرهم وفق ذات البلاغ ''مدينة بيس ياحسرة التي هي فرع للشركة الفرنسية التي تسير النقل العمومي بالعاصمة الفرنسية باريس بحافلات عبارة عن خردة متهالكة . فهل هذا قدر البيضاويين . أليس من حقهم توفر نقل حضري في المستوى . أليس هناك غير RATP ''.

كما استغرب البلاغ '' سعي الشركة الفرنسية وفرعها مدينة بيس للظفر بتسيير مرفق النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية لـ 15 سنة مقبلة دون حياء أو خجل . والأكثر إثارة واندهاش هو قبول مجلس مدينة الدار البيضاء لملف هذه الشركة ضمن التصفية الأولية بمعية شركتين أخريين، ما يعني إمكانية منحها الفرصة لمواصلة تعذيب البيضاويين لمدة 15 سنة أخرى قادمة بخدمات غير لائقة وحاطة بكرامة المواطنين المغاربة بسبب الحافلات المهترئة والمنتهية الصلاحية التي تفرضها فرضا على البيضاويين والكل لا زال يذكر كم هو عدد الحافلات التي تعرضت للاحتراق وسط ألسنة اللهب وسط الشارع العام واصطدام أعداد أخرى بالمقاهي والمحلات التجارية والعمارات دون ذكر الاغتصابات ومختلف المصائب التي ارتبط اسمها بهذه الشركة الأجنبية وحليفتها المغربية'' .

وحمل البلاغ المسؤولية لـ''أصحاب القرار بالعاصمة الاقتصادية ، اليوم أمام مسؤوليتهم التاريخية والأخلاقية تجاه العاصمة الاقتصادية لجميع المغاربة''، مطالبا في ذات السياق :''عليهم أن يوضحوا للمواطنين هل هم حريصون على مصلحة المدينة أم أن الأيام سوف تكشف تواطؤهم مع الأجانب بتعبيد الطريق أمام هذه الشركة رغما عن أنف ملايين المرتفقين الذين يشتكون يوميا ويعبرون عن تذمرهم من خدماتها وتواجدها'' .