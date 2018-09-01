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الأغلبية الحكومية تؤجل الحسم في المرشح المنافس لبن شماش لرئاسة مجلس المستشارين

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 22:43 الأغلبية الحكومية تؤجل الحسم في المرشح المنافس لبن شماش لرئاسة مجلس المستشارين | بوليتيك
الأغلبية الحكومية تؤجل الحسم في المرشح المنافس لبن شماش لرئاسة مجلس المستشارين
علمت ''شوف تيفي''من مصدر مطلع، أن اجتماع الأغلبية الحكومية، الذي انعقد مساء يومه الخميس، أسفر عن تأجيل الحسم في المرشح الذي سينافس بن شماش في رئاسة مجلس المستشارين إلى اجتماع لاحق.

شوف تيفي: جمال الديابي

علمت ''شوف تيفي''من مصدر مطلع، أن اجتماع الأغلبية الحكومية، الذي انعقد مساء يومه الخميس، أسفر عن تأجيل الحسم في المرشح الذي سينافس بن شماش في رئاسة مجلس المستشارين إلى اجتماع لاحق.

وأوضح ذات المصدر، أن قرار تأجيل تدارس تقديم مرشح عن الأغلبية الحكومية راجع إلى أن أحزاب التحالف الحكومي لم تتفق حول مرشح واحد لمنصب رئيس مجلس المستشارين، والذي كان حزب العدالة والتنمية هو من اقترح مناقشته .

كما كشف مصدرنا، أن عزيز أخنوش رئيس حزب الحمامة أعلن عن دعمه لبن شماش ، مشيرا في ذات السياق إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي مدين للبام بالتصويت له ودعمه، خصوصا أن هذا الأخير سبق له أن صوَت على الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب الذي تنتظره محطة حاسمة شهر أبريل المقبل .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الأغلبية الحكومية الحسم قرار المرشح بنمشاش رئاسة مجلس المستشارين

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