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البرلمان المغربي حاضر في أشغال الدورة الخريفية لمنظمة الأمن والتعاون بالاتحاد الأوروبي

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 22:11 البرلمان المغربي حاضر في أشغال الدورة الخريفية لمنظمة الأمن والتعاون بالاتحاد الأوروبي | بوليتيك
البرلمان المغربي حاضر في أشغال الدورة الخريفية لمنظمة الأمن والتعاون بالاتحاد الأوروبي
يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ببشكيك عاصمة قرغزستان وذلك خلال الفترة الممتدة مابين الثالث والسادس من الشهر الجاري.

شوف تيفي :

يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ببشكيك عاصمة قرغزستان وذلك خلال الفترة الممتدة مابين الثالث والسادس من الشهر الجاري.

وقد أفاد الموقع الرسمي لمجلس النواب اليوم الخميس أن أشغال الدورة الخريفية ترتكز على 3 محاورأساسية :

 

- "مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة في المناطق الحدودية من خلال بناء الثقة والتعاون الإقليمي".

- "الجغرافيا السياسية لآسيا الوسطى ولحوض المتوسط : رفع التحديات التجارية والبيئية والهجرة (منتدى متوسطي)".

- "تعزيز مشاركة المواطنين في بناء مجتمعات آمنة."

وحسب نفس المصدر يحضر أشغال هذه الدورة عن البرلمان المغربي أعضاء الشعبة الوطنية في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، والتي تضم خمسة برلمانيين؛ ثلاثة أعضاء عن مجلس النواب، ويتعلق الأمر بكل من النائبة لطيفة الحمود عضو فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب محمد الملاحي عضو الفريق الاشتراكي، والنائب جمال بنشقرون كريمي عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وعضوين عن مجلس المستشارين؛ المستشار محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار عبد الكريم الهمس عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

 

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