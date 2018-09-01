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محاولة السطو على مؤسسة بنكية تستنفر المصالح الأمنية بأكادير

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 21:13 محاولة السطو على مؤسسة بنكية تستنفر المصالح الأمنية بأكادير | حوادث و حقوق
محاولة السطو على مؤسسة بنكية تستنفر المصالح الأمنية بأكادير
استنفرت المصالح الأمنية لمدينة أكادير مختلف أجهزتها، وذلك إثر توصلها بإشعار من طرف مؤسسة بنكية متواجدة بشارع الحسن الأول بحي الداخلة يفيد بإقدام شخص مجهول على محاولة اقتحام المؤسسة بغرض سرقتها.

شوف تيفي:أكادير


استنفرت المصالح الأمنية لمدينة أكادير مختلف أجهزتها، وذلك إثر توصلها بإشعار من طرف مؤسسة بنكية متواجدة بشارع الحسن الأول بحي الداخلة يفيد بإقدام شخص مجهول على محاولة اقتحام المؤسسة بغرض سرقتها.

وحسب مصادر قناة "شوف تيفي"، فالمصالح الأمنية هرعت لعين المكان فور توصلها بالإشعار، مرفوقة بعناصر الشرطة التقنية والعلمية، حيث قامت بتمشيط المكان وذلك بغية استجماع بعض القرائن والأدلة التي ستمكنها من تحديد هوية الفاعل والذي مازال مجهولا لحدود كتابة هذه الأسطر.

وأوضحت ذات المصادر، أن موظفي المؤسسة البنكية تفاجأوا بعد قدومهم للعمل بإحدى الواجهات الزجاجية للمؤسسة مكسورة، إذ عمد الجاني إلى الاستعانة بقضيب حديدي "بينسة" من أجل تكسير الزجاج والدخول في الساعات الأولى من الصباح، غير أن إطلاق صفارة الإنذار الأوتوماتيكية، أفشلت خطته الرامية للاستلاء على الأموال، ليلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة مخافة انكشاف أمره.

هذا، ومازالت المصالح الأمنية تواصل أبحاثها وتحرياتها الدقيقة من أجل الاهتداء لهوية الفاعل، لتوقيفه وتقديمه للعدالة.

 

‫شوف تيفي

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