مكتب محاماة الرميد يتكلف بإجراءات طلاق الوزير يتيم من أم أبنائه وهذا تاريخ الجلسة ﻿

علمت شوف تيفي'' من مصادر موثوق بها أن الوزير يتيم مصر على القيام بإجراءات الطلاق من أم أبنائه التي قضت معه سنين عديدة، وساندته لحظات ضعفه قبل أن يتقوى ويصير وزيرا ذا شأن.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي" من مصادر موثوق بها أن الوزير يتيم مصر على القيام بإجراءات الطلاق من أم أبنائه التي قضت معه سنين عديدة، وساندته لحظات ضعفه قبل أن يتقوى ويصير وزيرا ذا شأن.

ووفق ذات المصادر، فإن مكتب محاماة أخيه في تنظيم حركة الإصلاح والتوحيد" الوزير المصطفى الرميد، قد تكلف بالقيام بمهمة إجراءات "أبغض الحلال عند الله" الطلاق، في محكمة الأسرة بمدينة سلا.

وأضافت المصادر أنه تقرر إجراء الجلسة الأولى بمحكمة الأسرة يوم 31 أكتوبر.

ويقوم الوزير الشيخ في أرذل عمره بهذه الإجراءات للزواج من خطيبته المفترضة، والتي يفوقها بـ30 سنة، المدلكة "ث. ق"، بعد الضجة الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أحدثها الفيديو الذي سجل العاشقين يتجولان في شوارع باريس والصور التي رصدتهما يحتفيان بنفسيهما في تناقض صارخ مع المبادئ والقناعات التي ظل العاشق الولهان يتيم يروجها ويدعو لها مريديه، وكانت سندا له في إقناع الناخبين للتصويت عليه.