 ولاية أمن الدار البيضاء توكد أنها فتحت بحثا قضائيا لتحديد ملابسات شريط فيديو يظهر فيه شخص مكبل اليدين ويحمل جروحا ﻿
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ولاية أمن الدار البيضاء توكد أنها فتحت بحثا قضائيا لتحديد ملابسات شريط فيديو يظهر فيه شخص مكبل اليدين ويحمل جروحا

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 20:41 ولاية أمن الدار البيضاء توكد أنها فتحت بحثا قضائيا لتحديد ملابسات شريط فيديو يظهر فيه شخص مكبل اليدين ويحمل جروحا | مجتمع
ولاية أمن الدار البيضاء توكد أنها فتحت بحثا قضائيا لتحديد ملابسات شريط فيديو يظهر فيه شخص مكبل اليدين ويحمل جروحا
أكدت ولاية أمن الدار البيضاء أنها سبق أن فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة فور رصدها لشريط فيديو تداولته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري عبر الهواتف

 

شوف تيفي

أكدت ولاية أمن الدار البيضاء أنها سبق أن فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة فور رصدها لشريط فيديو تداولته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري عبر الهواتف المحمولة مدته دقيقة وثلاثون ثانية، يظهر فيه شخص مكبل اليدين ويحمل جروحا ورضوضا في أنحاء متعددة من جسده، محاطا بعدة أشخاص يتوعدونه بالانتقام.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، أن" ولاية أمن الدار البيضاء تؤكد أنها سبق أن فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة فور رصدها للشريط المذكور، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن هوية مرتكبي تلك الأفعال والمشاركين في تسهيل ارتكابها.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل نهائيا بأي شكاية أو بلاغ من قبل الضحية الذي يظهر في الشريط، والذي تم تحديد هويته الكاملة وتبين أنه في وضعية خلاف مع القانون في قضية زجرية، كما تم أيضا تشخيص هوية جميع مرتكبي هذه الأفعال ويجري حاليا التحري عنهم بغرض توقيفهم.

وإذ تشدد ولاية أمن الدار البيضاء، حسب ذات البلاغ، على أن البحث القضائي لازال متواصلا لتوقيف جميع أطراف هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأن التحريات المنجزة ترجح أن يكون سبب الاعتداء راجعا إلى خلافات حول الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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شوف تيفي المغرب ولاية أمن الدار البيضاء بحث قضائي تحديد ملابسات شريط فيديو

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