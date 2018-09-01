الحكومة ترفع سن التقاعد لدى أفراد القوات المساعدة إلى 62 سنة ﻿

تدارس المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، نص مشروع قانون رقم 62.18، المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، يهدف إلى رفع السن القانونية التي يجب أن يحال

شوف تيفي مصطفى ضو

تدارس المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، نص مشروع قانون رقم 62.18، المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، يهدف إلى رفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد، تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في انتظار عرضه على المجلس الوزاري المقبل.

وجاء في بلاغ صحفي، صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه سيتم رفع السن القانونية إلى 62 سنة بالنسبة لرتب سلك المفتشين الممتازين، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة لسلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة لسلك المساعدين الممتازين والمساعدين، و52 سنة بالنسبة لسلك رجال الصف.

كما يهدف مشروع القانون المصادق عليه، إلى فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية.