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المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 17:50 المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي | مجتمع
المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم قانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

شوف تيفي:

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم قانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وتقدم بهذا المشروع وزير الشغل والإدماج المهني، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي انعقد يومه الخميس تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

ويأتي هذا المشروع عملا بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وفي إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية تجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية، تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و 1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام، كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.

 

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شوف تيفي المغرب المجلس الحكومي مصادقة مشروع قانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

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