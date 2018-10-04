سندباد تستقبل فضاءً جديدا مصمما لاستيعاب مختلف أنواع المناسبات المؤسساتية ﻿

تم إغناء حديقة سندباد بوجهة جديدة خاصة بالمحترفين وذلك بافتتاح الـ VOX وهو فضاء جديد مصمم لاستيعاب مختلف أنواع المناسبات المؤسساتية.

شوف تيفي

تم إغناء حديقة سندباد بوجهة جديدة خاصة بالمحترفين وذلك بافتتاح الـ VOX وهو فضاء جديد مصمم لاستيعاب مختلف أنواع المناسبات المؤسساتية.

وحسب بلاغ صادر من إدارة سندباد توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن المساحة الخضراء للحديقة يقترح الـ VOX بنية تحتية مهمة تلبي احتياجات الشركات لتنظيم مختلف مناسباتها حيث تبلغ مساحة القاعة 250 متر مربع وتضم 188 مقعدا للجلوس، وقد تم تجهيزها بأحدث التقنيات السمعية والبصرية ويمكن تشكيلها بسهولة من أجل تنظيم المناسبات المهنية والندوات الصحفية والحفلات وعروض تقديم النتائج وكذا إطلاق المنتجات الجديدة.

وأضاف البلاغ، أنه يمكن تعديل هذا الفضاء الذي يتوفر على صالة وقاعة للعرض بشكل خاص وبمرونة وذلك بفضل إمكانية الحصول على مقاعد إضافية لتعديل سعته ولإثراء أكثر يتوفر الـ VOX على منصة بانورامية تتمتع بإطلالة خلابة على الكورنيش وحديقة الحيوانات لسندباد يجعل منها مكانا للاسترخاء في أجواء استثنائية.