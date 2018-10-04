عاجـــل.. شاحنة كبيرة تدهس سائق دراجة نارية وترديه قتيلا بالدار البيضاء ﻿

شهد ملتقى شارع الجيش الملكي ومولاي عبد الله بالد ارالبيضاء حادثة سير مميتة عشية يومه الخميس أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 46 سنة كان على متن دراجته النارية.

شوف تيفي

شهد ملتقى شارع الجيش الملكي ومولاي عبد الله بالد ارالبيضاء حادثة سير مميتة عشية يومه الخميس أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 46 سنة كان على متن دراجته النارية.

وحسب موفد شوف تيفي بعين المكان فإن شاحنة من الحجم الكبير دهست الهالك الذي كان فوق دراجته النارية، أردته قتيلا على الفور.

ومن جهتها، وفور إشعارها بالواقعة الأليمة، انتقلت المصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى مكان الحادثة حيث تم فتح محضر في ظروف وملابسات الحادث حيث سلّم السائق نفسه إلى الشرطة، بينما تم نقل جثة سائق الدراجة النارية إلى مستشفى الصوفي بالدارالبيضاء على أن يتم دفنه في وقت لاحق.