 بالفيديو..إعادة تمثيل جريمة اختطاف الطفلة خديجة بالدارالبيضاء ﻿
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بالفيديو..إعادة تمثيل جريمة اختطاف الطفلة خديجة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو..إعادة تمثيل جريمة اختطاف الطفلة خديجة بالدارالبيضاء

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بالفيديو..إعادة تمثيل جريمة اختطاف الطفلة خديجة بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 13:49 بالفيديو..إعادة تمثيل جريمة اختطاف الطفلة خديجة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
بالفيديو..إعادة تمثيل جريمة اختطاف الطفلة خديجة بالدارالبيضاء
تم في هذه الأثناء من يومه الخميس، إعادة تمثيل جريمة اختطاف الطفلة خديجة من أمام أحد الأسواق بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدارالبيضاء.

شــوف تيفي:

تم في هذه الأثناء من يومه الخميس، إعادة تمثيل جريمة اختطاف الطفلة خديجة من أمام أحد الأسواق بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدارالبيضاء.

و قد حضرت المختطفة التي أعادت تمثيل جريمتها أمام حضور سكان الحي و مجموعة من المواطنين الذين استنكروا هذا الفعل الجرمي الذي قامت به المختطفة.

هذا و تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أمس الأربعاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في اختطاف واحتجاز فتاة قاصر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد سجلت، يوم 24 شتنبر المنصرم، شكاية باختفاء فتاة، تبلغ من العمر خمس سنوات، في ظروف وملابسات مشكوك فيها، وذلك قبل أن يتم العثور عليها في صحة جيدة بعد انصرام أربعة أيام من البحث والتحري الميداني المدعوم بخبرات تقنية.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها بمنزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء، كما أوضحت التحريات المنجزة أن هذه الأخيرة اختطفت الفتاة من أحد الأسواق بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني واحتفظت بها لمدة أربعة أيام قبل أن تعيدها إلى الحي الذي تقطن به، بعدما خشيت من افتضاح أمرها.

و بعد التحقيق معها و في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية توقيف المختطفة تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من الوصول إلى قرائن مادية وأدلة قوية تؤكد تورط المشتبه بها في ارتكاب جريمة اختطاف مماثلة في شهر شتنبر 2016 من قلب مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء

 

 

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شـــوف تيفي المغرب الهاروشي إعادة تمثيل جريمة.

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