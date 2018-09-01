حزب الاستقلال يجمد عضوية أربعة أعضاء وقعوا ملتمس الإطاحة برئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور ﻿

أعلنت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بالناظور عن تجميد النشاط الحزبي لأربعة من مستشاريه ببلدية سلوان ورفع ملفهم إلى لجنة التحكيم والتأديب.

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أعلنت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بالناظور عن تجميد النشاط الحزبي لأربعة من مستشاريه ببلدية سلوان ورفع ملفهم إلى لجنة التحكيم والتأديب.

وأفاد بلاغ الحزب، أن هذا القرار تم تفعيله في حق المستشارين الأربعة نظرا لارتكابهم المخالفات المنصوص عليها في المادة 108من القانون الداخلي للحزب وللمادة 20 من القانون التنظيمي 29-11 المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

ويتعلق الأمر بمحمد بنشلال مستشار بالدائرة رقم 1 و سعيد لولو ممثل الدائرة 6 و أحمد حفحاف عن الدائرة 6 و لحبيب لمنور مستشار بالدائرة 10، حيث سيصبح هؤلاء مهددين بالعزل من مناصبهم، بناء على المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على تجريد عضوية من يتخلى خلال مدة الانتداب على الانتماء الحزبي الذي ترشح باسمه، حيث يقدم طلب التجريد لدى المحكمة الإدارية من طرف رئيس المجلس أو الحزب السياسي.

وأضاف أن المذكورين "خالفوا قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه ومسوا بمبادئه وأهدافه، إضافة إلى الخروج عن خططه وبرامجه وأضروا بمصالحه".

وختم نفس البلاغ، بأن ’’المجمد نشاطهم الحزبي لم ينضبطوا لمقررات الحزب ووقعوا على ملتمس استقالة رئيس المجلس المنتمي إلى فريقهم في الحزب متبنين بذلك توجهات أحزاب أخرى مما يعتبر تخليا عن حزبهم المترشح باسمه".

وكان الأعضاء الأربعة وقعوا ملتمس طلب لرئيس جماعة سلوان بطلب استقالته، إضافة إلى 3 أعضاء آخرين ينتمون لحزب الحركة الشعبية و 10 مستشارين حاملين للون الأصالة والمعاصرة ومستشار واحد من حزب التقدم والاشتراكية.

إلى ذلك، من المرتقب أن يعقد مجلس جماعة سلوان، غدا الجمعة 5 أكتوبر الجاري دورته العادية لشهر أكتوبر بجدول أعمال يضم 14 نقطة بالإضافة إلى نقطة تقديم الرئيس للاستقالة، وفي حالة رفضه (الرئيس) فإنه يتعين على المطالبين باستقالته إضافة عضو آخر، ليصبح العدد 20 حتى يتسنى لهم تقديم ملتمس لعامل الإقليم من أجل إحالته على المحكمة الإدارية للبث في القضية.