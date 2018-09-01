ترانسبرانسي المغرب: إطلاق النيابة العامة لخط هاتفي لمكافحة الفساد بادرة إيجابية ينبغي تعميمها ﻿

أكد الكاتب العام لمنظمة ''ترانسبرانسي المغرب'' أحمد البرنوصي أن إطلاق النيابة العامة لخط هاتفي لمكافحة الفساد يشكل بادرة إيجابية ينبغي تعميمها.

شوف تيفي و.م.ع

أكد الكاتب العام لمنظمة "ترانسبرانسي المغرب" أحمد البرنوصي أن إطلاق النيابة العامة لخط هاتفي لمكافحة الفساد يشكل بادرة إيجابية ينبغي تعميمها.

وقال البرنوصي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مائدة مستديرة حول موضوع "الزجر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، نظمتها المنظمة أمس الأربعاء بالرباط، "لقد رحبنا بإطلاق النيابة العامة لخط هاتفي مكن منذ ماي 2018 من إحالة 39 حالة فساد ثابتة على العدالة"، معربا عن الأمل في أن "تتخذ كافة القطاعات مبادرات مماثلة حتى يستعيد المواطن ثقته في المؤسسات".

وشدد البرنوصي على أهمية الزجر، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وباعتباره آلية للردع كفيلة بالقضاء على هذه الآفة.

وذكر بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها عام 2015 ، مشروع مهيكل يرتكز على خمس دعائم تتمثل في الحكامة والوقاية والزجر والتواصل والتكوين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لعرض حصيلة الإنجازات في مجال مكافحة الفساد والإجراءات التي ينبغي اتخاذها.

وأعرب، في هذا الصدد، عن أسفه للتأخر الذي تم رصده في تفعيل مضامين هذه الاستراتيجية، مبرزا أن اللجنة الوطنية للتتبع، التي تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية وهيئات الحكامة وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، لم تعقد أول اجتماع لها سوى في أبريل 2018.

وأثار المتدخلون في هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلي قطاعي العدل وإصلاح الإدارة، "مخاطر" الفساد وانعكاساته السلبية على جهود التنمية والاستثمار، مؤكدين أن هذه المائدة المستديرة تندرج في سياق تتبع المجتمع المدني للسياسة العمومية في مجال مكافحة الفساد.