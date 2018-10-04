عاجل...المعارضة تنسحب من دورة المجلس الجماعي لأكادير وتحتج على التهميش ﻿

أقدم مجموعة من المستشارين الجماعيين المشكلين لفريق المعارضة داخل المجلس الجماعي لأكادير من الانسحاب من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة أكادير، وذلك كشكل احتجاجي على عدم احترام رئيس

شوف تيفي:أكادير

أقدم مجموعة من المستشارين الجماعيين المشكلين لفريق المعارضة داخل المجلس الجماعي لأكادير من الانسحاب من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة أكادير، وذلك كشكل احتجاجي على عدم احترام رئيس المجلس لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وتهميش دور المستشارين الممثلين للساكنة من خلال عدم منحهم محاضر الدورات كما ينص على ذلك القانون، بالإضافة إلى هزالة النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة مقارنة مع الواقع المزري الذي تعيشه المدينة.

وينتمي الأعضاء المنسحبون من دورة المجلس إلى حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الإشتراكي ولائحة البديل المستقلة (البديل الديموقراطي سابقا) .

وكتعليق على هذا الانسحاب أكد أحد الأعضاء المحسوبين على فريق المعارضة على أن هذا القرار لم يطبعه الاتفاق الجماعي بعدما انسحب أعضاء وبقي آخرون للتداول وهذا الانسحاب جاء كرسالة واضحة للرأي العام المحلي ولتنبيه المواطنين على ضعف عمل المجلس وعدم قدرته على إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها المدينة وتقض مضجع الساكنة، وذلك بسبب سوء التسيير للحزب الحاكم المتمثل في العدالة والتنمية، متسائلا عن السر وراء امتناع الرئيس على مد أعضاء المعارضة بمحاضر الدورات وهو ما يدل على الاستخفاف بدورهم داخل المجلس وعدم إيلائهم أي أهمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لمدينة أكادير قرر عقد دورته العادية لشهر أكتوبر 2018 وتم إدراج مجموعة من النقط للتداول بشأنها ومناقتشتها وفق جدول الأعمال التالي:

1.الدراسة والتصويت على محاضر لجن التقويم.

2. الدراسة والتصويت على مشروع تعديل دفتر التحملات المتعلق بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لوضع طاولات وكراسي المقاهي والمطاعم والمؤسسات المشابهة .

3. الدراسة والتصويت على مشروع تعديل دفتر التحملات الخاص ببيع المحجوزات والمنقولات المستغنى عنها و المتلاشيات بجماعة أكادير عن طريق المزاد العلني .

4. الدراسة والتصويت على مشروع تعديل دفتر الشروط والتحملات المتعلق باستغلال مرفق حمل الدراجات والسيارات وقطر الشاحنات للمحجز الجماعي .

5. الدراسة والتصويت على طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي الذي تقدمت به شركة Agadir Extréme Sport.

6. الدراسة والتصويت على طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي الذي تقدم به حسن العمري.

7. الدراسة والتصويت على تجديد الاتفاقية بين جماعة أكادير والمجلس الجهوي للسياحة بأكادير سوس ماسة .

8. الدراسة والتصويت على تجديد الاتفاقية بين جماعة أكادير ومجلس عمالة أكادير إداوتنان حول اتفاقية حديقة واد الطيور

9. الدراسة والتصويت على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي.

كما ستخصص الجلسة الثانية المقرر عقدها يوم 17 أكتوبر 2018 للنقط التالية:

1. الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2019

2. تعبئة عقارات.

3. تعيين ممثل الجماعة بمؤسسة التعاون بين الجماعات “أكادير الكبير ”

4. تعيين ممثل الجماعة بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات باكادير .

5. الدراسة والتصويت على توزيع الدعم والمساعدات لفائدة الجمعيات .

6. الدراسة والتصويت على قرارات السير والجولان.

7. الدراسة والتصويت على مشروع تعديل الاتفاقية بين وزارة الثقافة والاتصال و مجلس جهة سوس ماسة وجماعة أكادير حول إحداث مركز ثقافي جهوي بأكادير .

8. الدراسة والمصادقة على طلبات الدعم المقدمة من طرف الجماعات المجاورة .

9. الدراسة والمصادقة على تعديل القرار الجبائي .

في حين ستخصص الجلسة الثالثة المقرر عقدها يوم 18 أكتوبر 2018 للأسئلة الكتابية.