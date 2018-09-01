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المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق ''مخططات الثلاثاء الجيدة'' التي تقترح عروضا غير مسبوقة أمام الزبناء

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 12:38 المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق مخططات الثلاثاء الجيدة التي تقترح عروضا غير مسبوقة أمام الزبناء | اقتصاد
المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق ''مخططات الثلاثاء الجيدة'' التي تقترح عروضا غير مسبوقة أمام الزبناء
يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، ابتداء من تاسع أكتوبر الجاري، ''مخططات الثلاثاء الجيدة'' على موقعه التجاري ''oncf-voyages.ma''، انطلاقا من حرص المكتب على اقتراح عروض ومزايا لزبائنه أكثر ملاءمة باستمرار

شوف تيفي

 يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، ابتداء من تاسع أكتوبر الجاري، ''مخططات الثلاثاء الجيدة'' على موقعه التجاري ''oncf-voyages.ma''، انطلاقا من حرص المكتب على اقتراح عروض ومزايا لزبائنه أكثر ملاءمة باستمرار لحاجياتهم.

 وأوضح المكتب، في بلاغ اليوم الخميس، أن هذه المخططات الجيدة تشكل موعدا أسبوعيا على الخط يمكن الزبائن من الولوج لعروض غير مسبوقة متوفرة للبيع على ''oncf-voyages.ma'' يوم الثلاثاء وصالحة بالنسبة لرحلات ما بين الأربعاء والجمعة المواليين.

 وأضاف المصدر ذاته أن تفاصيل كل عرض، ولائحة جميع الانطلاقات، فضلا عن ظروف الشراء ستكون متاحة للاطلاع عليها أسبوعيا ابتداء من الثلاثاء على موقعي ''oncf.ma'' و''oncf-voyages.ma''.

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اقتصاد المكتب الوطني للسكك الحديدية مخططات الثلاثاء الجيدة

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