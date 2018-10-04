بالصورة.. سهرة ''نجوم الأولى'' تتربع على عرش القائمة الأولى للبرامج الأكثر مشاهدة‎ ﻿

حققت سهرة ''نجوم الأولى'' التي تبث عبر القناة الأولى كل يوم سبت من تقديم الإعلامية مريم القاصيري وإشراف محمد السعودي أعلى نسبة مشاهدة لهذا الشهر شتنبر حيث حضر في السهرة الأخيرة ألمع النجوم المغاربة

شوف تيفي ماريا جعدود

حققت سهرة ''نجوم الأولى'' التي تبث عبر القناة الأولى كل يوم سبت من تقديم الإعلامية مريم القاصيري وإشراف محمد السعودي أعلى نسبة مشاهدة لهذا الشهر شتنبر حيث حضر في السهرة الأخيرة ألمع النجوم المغاربة كنجم العيطة حجيب ويونس البولماني صاحب الأغنية الشهيرة ''حتى لقيت إلي تبغيني'' إضافة إلى قويسم هشام الدكالي والفنان الأمازيغي الصاعد نورالدين وآخرين .

وقد حصل البرنامج على المرتبة الثالثة في شهر يوليوز والمرتبة الثانية في شهر غشت والمرتبة الأولى في شتنبر؛ ومن المنتظر أن يلتقي المشاهد مع سهرات جديدة بتيمات مختلفة خلال الشهر المقبل.

ويعتبر برنامج سهرة ''نجوم الأولى'' أول من أعاد نجمة العيطة ''دونا'' للساحة الفنية بعد 30 سنة من الغياب كما قدم رائعة الراحل محمد رويشة ''إناس إناس'' بثلاثة أصوات مختلفة نجم الشارقة مروان حجي والنجمة الحسانية سمر الصحراوي وأديت بياف.

جدير بالذكر أن سهرة ''نجوم الأولى'' يتابعها ملايين المتتبعين من المغرب وخارج أرض الوطن.