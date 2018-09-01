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توقيف شاب يروج لمخدر ''الإكستازي'' بأكادير

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 11:26 توقيف شاب يروج لمخدر الإكستازي بأكادير | حوادث و حقوق
توقيف شاب يروج لمخدر ''الإكستازي'' بأكادير
أوقفت المصالح الأمنية لمدينة أكادير، ليلة أمس الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت المصالح الأمنية لمدينة أكادير، ليلة أمس الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة.

وأكد مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، أن عملية توقيف المشتبه به، جاء بعد دورية قامت بها فرقة الدراجين التابعة لمصالح الأمن بولاية أكادير بحي الخيام، حيث تم إيقاف شاب لتنقيطه والتأكد من هويته، وبعد إخضاعه للتفتيش كانت المفاجأة صادمة، إذ عثر بحوزته على ما يناهز 33 قرصا مهلوسا من نوع ''إكستازي''، ومبلغ مالي متحصل من عملية ترويجها.

وتمت إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي أخضعته لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير شاب عشريني توقيف الاتجار بالحبوب المهلوسة

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