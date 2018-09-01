بالفيديو .... لحظة القبض على رضوان فايد لص البنوك الشهير ﻿

أشار المدعي العام الفرنسي ''فرانسوا مولين''، مساء أمس الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية شكت في شخص يرتدي البرقع، مما قادها إلى القبض على اللص رضوان فايد الهارب من السجن الفرنسي .

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أشار المدعي العام الفرنسي "فرانسوا مولين"، مساء أمس الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية شكت في شخص يرتدي البرقع، مما قادها إلى القبض على اللص رضوان فايد الهارب من السجن الفرنسي .

وحسب موقع لو باريزيان فإن مولين قد كشف أنه في ليلة السبت الماضي، حين كانت تراقب الشرطة الفرنسية سيدة كانت تخضع للمراقبة بحيث كانت على صلة باللص الهارب فايد عندما شوهدت وهي تعطي شيئا إلى "شخص يرتدي البرقع والذي أشارت طريقة سيره إلى أنه ربما يكون رجلاً" مضيفا أن الشرطة قد رصدت حوالي الساعة 10:30 مساء الثلاثاء الماضي بالتوقيت المحلي الشخص الذي يرتدي البرقع أثناء نزوله من سيارة المرأة ودخوله الى منزلها.

و أكد مولين حسب نفس الموقع أنه في الوقت الذي كانت الشرطة الفرنسية تراقب منزل السيدة محل الشكوك توجه شخص آخر يرتدي برقعا إلى المبنى بعد فترة وجيزة. حيث داهمت الشرطة المنزل في حوالي 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي، لتجد اللص الهارب من السجن رضوان فايد، وقامت باعتقاله بدون أدنى مقاومة بالرغم من توفره على مسدس به ذخيرة كان بإمكانه استخدامه.

وكشف نفس الموقع أن الشرطة الفرنسية قامت باعتقال شقيق وابن شقيق فايد وكذلك السيدة التي كانت مراقبة في نفس المكان و بحوزتهم اثنين من غطاء البرقع والشعر المستعار، وهواتف محمولة وسلاح آلي من نوع "عوزي".

ويشار أن الشرطة الفرنسية كانت قد نشرت 2900 رجل أمن في كافة مدنها بحثا عن لص البنوك الشهير رضوان فايد، بعد يوم من هروبه على متن مروحية من سجن بجنوب باريس في يوليوز الماضي. حيث كان يقضى عقوبة السجن 25 سنة بعد إدانته في واقعة سرقة عام 2010، قتلت خلالها شرطية.