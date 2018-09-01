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تقديم عشريني متورط في اقتحام منزل عجوز واغتصابها بوحشية أمام استئنافية أكادير

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 10:21 تقديم عشريني متورط في اقتحام منزل عجوز واغتصابها بوحشية أمام استئنافية أكادير | حوادث و حقوق
تقديم عشريني متورط في اقتحام منزل عجوز واغتصابها بوحشية أمام استئنافية أكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن تقديم شاب عشريني صباح اليوم الخميس أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، للاشتباه بتورطه في هتك عرض عجوز واغتصابها بوحشية داخل منزلها بمنطقة ''سبت

شوف تيفي:أكادير

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، عن تقديم شاب عشريني صباح اليوم الخميس أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، للاشتباه بتورطه في هتك عرض عجوز واغتصابها بوحشية داخل منزلها بمنطقة "سبت الكردان" التابعة لإقليم تارودانت.

وحسب مصادر خاصة، فحيثيات القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، بعدما اقتحم المشتبه به منزل سيدة ستينية حينما كانت لوحدها داخله بأحد الدواوير النائية بسبت الكردان، مشهرا في وجهها سلاحا أبيض قبل أن يعرضها للتعنيف والضرب وممارسة الجنس عليها بدون شفقة ولا رحمة وسرقة ممتلكاتها ليلوذ بالفرار.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور وقوع الحادث قامت الضحية بوضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بسبت الكردان والتي تفيد فيها بتعرضها لاغتصاب وحشي من طرف المشتبه به، حيث تم الاستماع لها في محضر رسمي، لتباشر عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية بناءً على الأوصاف المقدمة من طرف الضحية، و التي أفضت لتوقيف المشتبه به أول أمس الثلاثاء بتنسيق مع مصالح الأمن بتارودانت.

وتمت إحالة الموقوف على تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول ملابسات وحيثيات القضية ودوافع إقدامه على ارتكاب فعله الجرمي، ليجري تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير صباح اليوم الخميس.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت تقديم شاب عشريني استئنافية أكادير اغتصاب عجوز

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