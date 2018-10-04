بالصور.. محمد عدلي يعود بأغنية جديدة ومختلفة ستفاجئ جمهوره ﻿

يستعد الفنان المغربي محمد عدلي لطرح أغنيته الجديدة عبارة عن فيديو كليب في الأيام المقبلة من هذا الشهر وذلك بعد انتهائه من تصوير الكليب بالمدينة الحمراء مراكش في أحد الفنادق الكبرى.

شوف تيفي ماريا جعدود

يستعد الفنان المغربي محمد عدلي لطرح أغنيته الجديدة عبارة عن فيديو كليب في الأيام المقبلة من هذا الشهر وذلك بعد انتهائه من تصوير الكليب بالمدينة الحمراء مراكش في أحد الفنادق الكبرى.

والأغنية هي من كلمات محمد عدلي نفسه وبلخير والتوزيع يعود للمايسترو هشام الخاتير؛ ويعد عدلي جمهوره بأن الأغنية ستكون مفاجأة كبيرة لأنه اختار ستيلا جديدا ومغايرا على ما تعود عليه الجمهور المغربي والعربي .

جدير بالذكر أن محمد عدلي كانت آخر أعماله أغنية "ماصدقتيش" والتي حققت نجاحا كبيرا حيث حصدت 6 ملايين مشاهدة على اليوتوب.