 سخرية عارمة على سعد الدين العثماني بعد وصف الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...المعارضة تنسحب من دورة المجلس الجماعي لأكادير وتحتج على التهميش | بوليتيك

عاجل...المعارضة تنسحب من دورة المجلس الجماعي لأكادير وتحتج على التهميش

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق مخططات الثلاثاء الجيدة التي تقترح عروضا غير مسبوقة أمام الزبناء | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق ''مخططات الثلاثاء الجيدة'' التي تقترح عروضا غير مسبوقة أمام

بالصورة.. سهرة نجوم الأولى تتربع على عرش القائمة الأولى للبرامج الأكثر مشاهدة‎ | ثقافة و فنون

بالصورة.. سهرة ''نجوم الأولى'' تتربع على عرش القائمة الأولى للبرامج الأكثر مشاهدة‎

توقيف شاب يروج لمخدر الإكستازي بأكادير | حوادث و حقوق

توقيف شاب يروج لمخدر ''الإكستازي'' بأكادير

بالفيديو .... لحظة القبض على رضوان فايد لص البنوك الشهير | دولي

بالفيديو .... لحظة القبض على رضوان فايد لص البنوك الشهير

تقديم عشريني متورط في اقتحام منزل عجوز واغتصابها بوحشية أمام استئنافية أكادير | حوادث و حقوق

تقديم عشريني متورط في اقتحام منزل عجوز واغتصابها بوحشية أمام استئنافية أكادير

بالصور.. محمد عدلي يعود بأغنية جديدة ومختلفة ستفاجئ جمهوره | ثقافة و فنون

بالصور.. محمد عدلي يعود بأغنية جديدة ومختلفة ستفاجئ جمهوره

سخرية عارمة على سعد الدين العثماني بعد وصف الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا‎ | بوليتيك

سخرية عارمة على سعد الدين العثماني بعد وصف الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا‎

رئيس جماعة بإقليم تارودانت ينتمي للبام يقدم استقالته | حوادث و حقوق

رئيس جماعة بإقليم تارودانت ينتمي للبام يقدم استقالته

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

سخرية عارمة على سعد الدين العثماني بعد وصف الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا‎

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 10:01 سخرية عارمة على سعد الدين العثماني بعد وصف الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا‎ | بوليتيك
سخرية عارمة على سعد الدين العثماني بعد وصف الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا‎
أثارت كلمة العثماني، في لقاء مع حزبه العدالة والتنمية، سخرية عارمة داخل مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن نقل كلام وزير فرنسي سابق، وصفه ''الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا'' .

شوف تيفي

أثارت كلمة العثماني، في لقاء مع حزبه العدالة والتنمية، سخرية عارمة داخل مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن نقل كلام وزير فرنسي سابق، وصفه "الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا" .

و أضاف العثماني في الكلمة الافتتاحية للقاء اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة السبت المنصرم، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، قائلا "أن هناك من “يسود” الوضع بالمغرب دون أن يذكر الإيجابيات التي حققتها الحكومة.

وتابع العثماني قوله مبتسما، أن دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، التقاه بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، و أكد له أن الوضع في المملكة المغربية أفضل من فرنسا ! مبرزا" أن الحكومة مستمرة في عملها، و حزبه لن يتوقف ” في خدمة الوطن و المواطنين”.

وأضاف العثماني، أن ” الهجوم على حزب العدالة والتنمية، لم يؤثر على العمل الحكومي، والذي هو عبارة عن التزامات ينبغي الوفاء بها”.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فرنسا أحزاب العدالة والتنمية العثماني دوفيلبان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل...المعارضة تنسحب من دورة المجلس الجماعي لأكادير وتحتج على التهميش | بوليتيك

عاجل...المعارضة تنسحب من دورة المجلس الجماعي لأكادير وتحتج على التهميش

اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات | بوليتيك

اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات

الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎ | بوليتيك

الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎

الأمم المتحدة: المغرب نموذج يحتذى به في مجال سياسة الهجرة واللجوء | بوليتيك

الأمم المتحدة: المغرب ''نموذج يحتذى'' به في مجال سياسة الهجرة واللجوء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

منى فتو..عمرني تعرضت للتحرش و اللي كيتحرش خاصو يْتعاقب قانونيا | بــووز
منذ 2 ساعات

منى فتو..عمرني تعرضت للتحرش و اللي كيتحرش خاصو يْتعاقب قانونيا

والدة المشجع الودادي اللي قتلوه محسبوبين على الرجاء بالبيضاء تكشف حقائق مثيرة عن الحادث | بــووز

والدة المشجع الودادي اللي قتلوه محسبوبين على الرجاء بالبيضاء تكشف حقائق مثيرة عن الحادث

بالفيديو.. المغني أمين جاد ..كنغني الراي وأدومة هو الشوهة ديال البلاد | زووم

بالفيديو.. المغني أمين جاد ..كنغني الراي وأدومة هو الشوهة ديال البلاد

كواليس الفيلم السينمائي وليلي بحضور نجوم الفن و الإعلام بميغارامــا | خارج البلاطو

كواليس الفيلم السينمائي ''وليلي'' بحضور نجوم الفن و الإعلام بميغارامــا

﻿

آخر المستجدات

عاجل...المعارضة تنسحب من دورة المجلس الجماعي لأكادير وتحتج على التهميش | بوليتيك
منذ 42 دقيقة

عاجل...المعارضة تنسحب من دورة المجلس الجماعي لأكادير وتحتج على التهميش

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق مخططات الثلاثاء الجيدة التي تقترح عروضا غير مسبوقة أمام الزبناء | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق ''مخططات الثلاثاء الجيدة'' التي تقترح عروضا غير مسبوقة أمام

بالصورة.. سهرة نجوم الأولى تتربع على عرش القائمة الأولى للبرامج الأكثر مشاهدة‎ | ثقافة و فنون

بالصورة.. سهرة ''نجوم الأولى'' تتربع على عرش القائمة الأولى للبرامج الأكثر مشاهدة‎

توقيف شاب يروج لمخدر الإكستازي بأكادير | حوادث و حقوق

توقيف شاب يروج لمخدر ''الإكستازي'' بأكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.