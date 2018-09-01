سخرية عارمة على سعد الدين العثماني بعد وصف الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا‎ ﻿

أثارت كلمة العثماني، في لقاء مع حزبه العدالة والتنمية، سخرية عارمة داخل مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن نقل كلام وزير فرنسي سابق، وصفه ''الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا'' .

شوف تيفي

أثارت كلمة العثماني، في لقاء مع حزبه العدالة والتنمية، سخرية عارمة داخل مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن نقل كلام وزير فرنسي سابق، وصفه "الوضع في المغرب أفضل بكثير من فرنسا" .

و أضاف العثماني في الكلمة الافتتاحية للقاء اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة السبت المنصرم، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، قائلا "أن هناك من “يسود” الوضع بالمغرب دون أن يذكر الإيجابيات التي حققتها الحكومة.

وتابع العثماني قوله مبتسما، أن دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، التقاه بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، و أكد له أن الوضع في المملكة المغربية أفضل من فرنسا ! مبرزا" أن الحكومة مستمرة في عملها، و حزبه لن يتوقف ” في خدمة الوطن و المواطنين”.

وأضاف العثماني، أن ” الهجوم على حزب العدالة والتنمية، لم يؤثر على العمل الحكومي، والذي هو عبارة عن التزامات ينبغي الوفاء بها”.