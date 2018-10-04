رئيس جماعة بإقليم تارودانت ينتمي للبام يقدم استقالته ﻿

أقدم رئيس جماعة ''الخنافيف'' التابعة ترابيا لإقليم تارودانت يوم أمس الأربعاء 3 أكتوبر 2018، على تقديم استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي للخنافيف.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم رئيس جماعة "الخنافيف" التابعة ترابيا لإقليم تارودانت يوم أمس الأربعاء 3 أكتوبر 2018، على تقديم استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي للخنافيف.

وحسب نص الاستقالة التي توصلت قناة "شوف تيفي" بنسخة منها، فالرئيس المنتمي لحزب الأصالة، أرجع أسباب تخليه عن منصبه لظروف شخصية وعائلية والتي أكد أنها أثرت بشكل سلبي على تدبير شؤون الجماعة.

وفي ذات السياق أصدرت محلية الأصالة والمعاصرة بمنطقة "سبت الكردان" بيانا تؤكد فيه أن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا يوم أمس الأربعاء مع رئيس جماعة "الخنافيف"، وذلك من أجل المحافظة على وحدة فريق البام بالجماعة ومن أجل تدبير أمثل لشؤون الجماعة.

وأكدت مصادر قناة "شوف تيفي"، أن هذه الاستقالة تأتي بعد أن قدم 14 عضوا ينتمون لذات الجماعة لملتمس يرمي للإطاحة برئيس الجماعة ، وذلك إعمالا بالمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تنص على أنه « بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي، 3/2، الأعضاء المزاولين لمهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين لمهامهم من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.

وأضافت مصادر "شوف تيفي"، أن الأعضاء الأربعة عشر المنشقين عن الرئيس ينتمون إلى كل من حزب الأصالة والمعاصرة وهو نفس اللون السياسي للرئيس المغضوب عليه، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية، حيث ظل فقط 3 أعضاء من أصل 17 عضوا المكونين للمجلس في صف الرئيس، وهو الأمر الذي أفقده الأغلبية داخل المجلس.