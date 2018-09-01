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اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 09:39 اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات | بوليتيك
اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات
اختفت مجموعة من الأدوية المهمة التي تعالج أمراض خطيرة كالقلب والشرايين والضغط الدموي من الصيدليات بشكل غامض دون معرفة الأسباب الحقيقية .

شوف تيفي

 اختفت مجموعة من الأدوية المهمة التي تعالج أمراض خطيرة كالقلب والشرايين والضغط الدموي من الصيدليات بشكل غامض دون معرفة الأسباب الحقيقية .

وحسب ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر يومه الخميس، فإن الصيادلة حملوا المسؤولية في ذلك إلى مختبرات بعينها أصبحت تسهر على توفير أدوية معينة دون غيرها نظرا للأرباح التي تجنيها من خلال أسماء أدوية دون أخرى.

ومن جهة اخرى، أضافت يومية المساء، أن أقسام مستعجلات في مستشفيات عمومية بالبيضاء تواجه نقصا حادا في الأدوية الخاصة بعلاج الحالات الطارئة بسبب اختلالات في التزويد على المستوى المركزي وتزايد الطلب على العلاج خلال الفترة الحالية خصوصا ما يتعلق باستقبال ضحايا حوادث السير والتسمم الغذائي وحاملي أمراض مزمنة مثل السكري والقلب والشرايين.

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شوف تيفي شرايين القلب أمراض دواءالمغرب

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