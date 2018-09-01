 الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رئيس جماعة بإقليم تارودانت ينتمي للبام يقدم استقالته | حوادث و حقوق

رئيس جماعة بإقليم تارودانت ينتمي للبام يقدم استقالته

اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات | بوليتيك

اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات

الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎ | بوليتيك

الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎

مخزني يشنق نفسه بثكنة عسكرية بطنجة | حوادث و حقوق

مخزني يشنق نفسه بثكنة عسكرية بطنجة

طقس حار واحتمال نزول أمطار بهذه المناطق اليوم الخميس | مجتمع

طقس حار واحتمال نزول أمطار بهذه المناطق اليوم الخميس

جيران هجموا على عائلة وضربوا بنت لرأسها وكيهددوهم بالقتل‎ بالدار البيضاء | مجتمع

جيران هجموا على عائلة وضربوا بنت لرأسها وكيهددوهم بالقتل‎ بالدار البيضاء

الأمم المتحدة: المغرب نموذج يحتذى به في مجال سياسة الهجرة واللجوء | بوليتيك

الأمم المتحدة: المغرب ''نموذج يحتذى'' به في مجال سياسة الهجرة واللجوء

منظمة الصحة: وفاة 10 حالات بفيروس كورونا في السعودية | دولي

منظمة الصحة: وفاة 10 حالات بفيروس كورونا في السعودية

البولماني يطير من أرفود إلى مكناس لحضور عيد ميلاد فاسية بوكوصة | ثقافة و فنون

البولماني يطير من أرفود إلى مكناس لحضور عيد ميلاد فاسية بوكوصة

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 09:12 الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎ | بوليتيك
الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الأربعاء، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن ''تمدد لمدة سنة مهمة'' البعثة الأممية إلى الصحراء المغربية (مينورسو)، من أجل دعم استئناف المفاوضات

شوف تيفي وكالات

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الأربعاء، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن "تمدد لمدة سنة مهمة" البعثة الأممية إلى الصحراء المغربية (مينورسو)، من أجل دعم استئناف المفاوضات السياسية في دجنبر بجنيف.


وكتب غوتيريس في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس بريس "أوصي المجلس بأن يمدد ولاية مينورسو لمدة سنة، حتى 31 أكتوبر 2019، من أجل إعطاء مبعوثي، المساحة والوقت اللازمين لتهيئة الظروف التي تسمح بتقدم العملية السياسية".

وأضاف "أحض الأطراف والجيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات بنية حسنة وبلا شروط مسبقة" يومي 4 و 5 دجنبر في سويسرا.


وأشار غوتيريس إلى أن المغرب وجبهة البوليساريو وافقا على المشاركة في هذه "المناقشات التمهيدية"، قائلا إنه واثق من الرد المنتظر من الجزائر وموريتانيا المدعوتين الأخريين إلى "الطاولة المستديرة" في جنيف.

وتحدث الأمين العام في تقريره عن "تطو رات إيجابية" في سلوك البوليساريو، وعن استعداد الجزائر وموريتانيا لتأدية "دور أكثر نشاطا في عملية التفاوض"، وعن "مؤشر مشجع" من جانب المغرب عندما سهل تنقلات مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر في الصحراء المغربية.
ويأتي إرسال غوتيريس تقريره إلى الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، في وقت سيعقد هؤلاء، ثلاث اجتماعات في أكتوبر مخصصة للصحراء المغربية، آخرها في 29 أكتوبر لتجديد مهمة مينورسو.


ويبدو أن الولايات المتحدة ترغب في إنهاء هذه المهمة، حيث قال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن "الجميع" في مجلس الأمن "مقتنعون بأننا يجب أن نستمر، باستثناء الأمريكيين".

وشدد غوتيريس في تقريره على أن "الحفاظ على ظروف سلمية ومستقيمة على الأرض أمر ضروري لاستئناف العملية السياسية". قائلا إن مهمة "مينورسو تبقى عنصرا أساسيا للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين".


وكان الرئيس الألماني السابق كوهلر الذي تسلم منصبه عام 2017 مبعوثا للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، قد التقى مختلف أطراف النزاع مطلع العام 2018 .

ولم يتم تجديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار، في أبريل إلا لفترة ستة أشهر فقط، وذلك إثر ضغوط أميركية للدفع في اتجاه حل النزاع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصحراء المغربية الأمم المتحدة مجلس الأمن غوتيريس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات | بوليتيك

اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات

الأمم المتحدة: المغرب نموذج يحتذى به في مجال سياسة الهجرة واللجوء | بوليتيك

الأمم المتحدة: المغرب ''نموذج يحتذى'' به في مجال سياسة الهجرة واللجوء

فعاليات جمعوية بتافراوت تدق ناقوس الخطر وتطالب بحماية الثروة الحيوانية بالمنطقة | بوليتيك

فعاليات جمعوية بتافراوت تدق ناقوس الخطر وتطالب بحماية الثروة الحيوانية بالمنطقة

التقدم والاشتراكية: إنجاح أوراش الإصلاح يتطلب قيادة تدبيرية قوية وحضورا سياسيا متواصلا من قبل الحكومة | بوليتيك

التقدم والاشتراكية: إنجاح أوراش الإصلاح يتطلب قيادة تدبيرية قوية وحضورا سياسيا متواصلا من قبل الحكومة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. المغني أمين جاد ..كنغني الراي وأدومة هو الشوهة ديال البلاد | زووم
منذ 7 ساعات

بالفيديو.. المغني أمين جاد ..كنغني الراي وأدومة هو الشوهة ديال البلاد

كواليس الفيلم السينمائي وليلي بحضور نجوم الفن و الإعلام بميغارامــا | خارج البلاطو

كواليس الفيلم السينمائي ''وليلي'' بحضور نجوم الفن و الإعلام بميغارامــا

عمال شركة سيطا البيضاء بوجدة يخوضون إضرابا مفتوحا احتجاجا على أوضاعهم الكارثية | خارج البلاطو

عمال شركة سيطا البيضاء بوجدة يخوضون إضرابا مفتوحا احتجاجا على أوضاعهم الكارثية

بالفيديو..لحبيب في ضيافة رجال الحموشي | خارج البلاطو

بالفيديو..لحبيب في ضيافة رجال الحموشي

﻿

آخر المستجدات

رئيس جماعة بإقليم تارودانت ينتمي للبام يقدم استقالته | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

رئيس جماعة بإقليم تارودانت ينتمي للبام يقدم استقالته

اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات | بوليتيك

اختفاء أدوية مهمة مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من الصيدليات

الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎ | بوليتيك

الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎

مخزني يشنق نفسه بثكنة عسكرية بطنجة | حوادث و حقوق

مخزني يشنق نفسه بثكنة عسكرية بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.