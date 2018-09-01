الصحراء المغربية.. غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو لعام آخر‎ ﻿

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الأربعاء، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن ''تمدد لمدة سنة مهمة'' البعثة الأممية إلى الصحراء المغربية (مينورسو)، من أجل دعم استئناف المفاوضات

شوف تيفي وكالات

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الأربعاء، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن "تمدد لمدة سنة مهمة" البعثة الأممية إلى الصحراء المغربية (مينورسو)، من أجل دعم استئناف المفاوضات السياسية في دجنبر بجنيف.



وكتب غوتيريس في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس بريس "أوصي المجلس بأن يمدد ولاية مينورسو لمدة سنة، حتى 31 أكتوبر 2019، من أجل إعطاء مبعوثي، المساحة والوقت اللازمين لتهيئة الظروف التي تسمح بتقدم العملية السياسية".

وأضاف "أحض الأطراف والجيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات بنية حسنة وبلا شروط مسبقة" يومي 4 و 5 دجنبر في سويسرا.



وأشار غوتيريس إلى أن المغرب وجبهة البوليساريو وافقا على المشاركة في هذه "المناقشات التمهيدية"، قائلا إنه واثق من الرد المنتظر من الجزائر وموريتانيا المدعوتين الأخريين إلى "الطاولة المستديرة" في جنيف.

وتحدث الأمين العام في تقريره عن "تطو رات إيجابية" في سلوك البوليساريو، وعن استعداد الجزائر وموريتانيا لتأدية "دور أكثر نشاطا في عملية التفاوض"، وعن "مؤشر مشجع" من جانب المغرب عندما سهل تنقلات مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر في الصحراء المغربية.

ويأتي إرسال غوتيريس تقريره إلى الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، في وقت سيعقد هؤلاء، ثلاث اجتماعات في أكتوبر مخصصة للصحراء المغربية، آخرها في 29 أكتوبر لتجديد مهمة مينورسو.



ويبدو أن الولايات المتحدة ترغب في إنهاء هذه المهمة، حيث قال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن "الجميع" في مجلس الأمن "مقتنعون بأننا يجب أن نستمر، باستثناء الأمريكيين".

وشدد غوتيريس في تقريره على أن "الحفاظ على ظروف سلمية ومستقيمة على الأرض أمر ضروري لاستئناف العملية السياسية". قائلا إن مهمة "مينورسو تبقى عنصرا أساسيا للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين".



وكان الرئيس الألماني السابق كوهلر الذي تسلم منصبه عام 2017 مبعوثا للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، قد التقى مختلف أطراف النزاع مطلع العام 2018 .

ولم يتم تجديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار، في أبريل إلا لفترة ستة أشهر فقط، وذلك إثر ضغوط أميركية للدفع في اتجاه حل النزاع.