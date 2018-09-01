طقس حار واحتمال نزول أمطار بهذه المناطق اليوم الخميس ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من السهول ومنطقة سوس وبجنوب البلاد .

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من السهول ومنطقة سوس وبجنوب البلاد .

وسيلاحظ خلال الليل والصباح انتشار سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل.

أما خلال الظهيرة ، فستنمو سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية مع احتمال نزول قطرات مطرية رعدية محليا، وعدا ذلك ستبقى الأجواء مستقرة عموما مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالواجهة المتوسطية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بسواحل المحيط الأطلسي والسهول ومنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 إلى 27 درجة بالمناطق الداخلية لجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 24 و29 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالسهول وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و39 درجة بداخل سوس والأقاليم الجنوبية.