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جيران هجموا على عائلة وضربوا بنت لرأسها وكيهددوهم بالقتل‎ بالدار البيضاء

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 03:29 جيران هجموا على عائلة وضربوا بنت لرأسها وكيهددوهم بالقتل‎ بالدار البيضاء | مجتمع
جيران هجموا على عائلة وضربوا بنت لرأسها وكيهددوهم بالقتل‎ بالدار البيضاء
توصلت شوف تيفي اليوم الأربعاء بشكاية من عائلة تقطن بمنزل سكني بحي الألفة بالدارالبيضاء بعدما تعرضت ابنتهم البالغة من العمر 27 سنة لاعتداء شنيع على يد ابن جيرانهم حسب أقوالهم.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي اليوم الأربعاء بشكاية من عائلة تقطن بمنزل سكني بحي الألفة بالدارالبيضاء بعدما تعرضت ابنتهم البالغة من العمر 27 سنة لاعتداء شنيع على يد ابن جيرانهم حسب أقوالهم.

وأضافت ذات المصادر، أن ابن جيرانهم تهجّم على منزل العائلة وانهال على الضحية بالضرب بواسطة « هراوة » تسببت لها في عجز جسدي لمدة 26 يوما.

وعن أسباب الواقعة، كشفت العائلة الضحية أن العائلة المُعتدية تقوم بأعمال سحر وشعوذة ضد العائلة الأولى، الشيء الذي أثار حفيظتهم، أنهم يتلقون تهديدات بالقتل مرارا وتكرارا من قِبلهم.

وأمام هذا الأمر تقدمت العائلة الضحية بشكاية لدى المصالح الأمنية لكن بدون جديد يُذكر.

 

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شوف تيفي الالفة المغرب شكاية الدارالبيضاء

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