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الأمم المتحدة: المغرب ''نموذج يحتذى'' به في مجال سياسة الهجرة واللجوء

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 03:25 الأمم المتحدة: المغرب نموذج يحتذى به في مجال سياسة الهجرة واللجوء | بوليتيك
الأمم المتحدة: المغرب ''نموذج يحتذى'' به في مجال سياسة الهجرة واللجوء
نوه فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، بجنيف، بسياسة الهجرة واللجوء التي يعتمدها المغرب، مضيفا أن المملكة '' تقدم نموذجا يحتذى به في هذا المجال ''.

شوف تيفي

نوه فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، بجنيف، بسياسة الهجرة واللجوء التي يعتمدها المغرب، مضيفا أن المملكة '' تقدم نموذجا يحتذى به في هذا المجال ''.

وأشاد غراندي، في تفاعله مع تصريح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، خلال الدورة الـ 69 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالاهتمام الذي يوليه المغرب لقضايا الهجرة واللجوء، وكذا المبادرات التي قامت بها المملكة في هذا المجال، مبرزا، المسطرة الجارية بالمغرب من أجل المصادقة على القانون المتعلق بحق اللجوء، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

واغتنم غراندي الفرصة للإشادة بالتعاون الجيد بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمغرب، منوها بالتعبئة والمبادرات الإنسانية التي تقوم بها المملكة في مختلف مناطق العالم.

 

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شوف تيفي المغرب الأمم المتحدة الهجرة اللجوء زنيبر غراندي

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