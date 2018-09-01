منظمة الصحة: وفاة 10 حالات بفيروس كورونا في السعودية ﻿

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن عشرة أشخاص توفوا من بين 32 شخصا أصيبوا بمتلازمة الشرق الأوسط التنافسية (فيروس كورونا) في السعودية منذ شهر يونيو.

شوف تيفي:

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن عشرة أشخاص توفوا من بين 32 شخصا أصيبوا بمتلازمة الشرق الأوسط التنافسية (فيروس كورونا) في السعودية منذ شهر يونيو.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان على موقعها بعنوان ''اندلاع مرض''، أن الحالات المذكورة المسجلة في الفترة بين أول يونيو وحتى 16 شتنبر، ترفع عدد الحالات المؤكدة في المختبرات إلى 2254 حالة على مستوى العالم منها 800 حالة وفاة.

ويسبب فيروس كورونا مرضا مزمنا في الجهاز التنفسي يقتل واحد من بين كل ثلاثة مصابين، ويعتقد أن الإبل هي من تنقل الفيروس الذي ينتمي لنفس عائلة فيروس سارس الذي ظهر بالصين عام 2003.

وحدثت معظم حالات العدوى بين البشر خلال إجراءات رعاية صحية، وقد حذرت المنظمة المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي بضرورة اتخاذ أشد الاحتياطات لوقف انتشار المرض.

وقالت منظمة الصحة إن الحالات الأخيرة لم تغير تقييمها العام بأن الفيروس يحمل مخاطر الانتشار داخل وخارج الشرق الأوسط.

وظهر المرض المعدي في كوريا الجنوبية عام 2015 وأدى إلى وفاة 38 شخصا.