محكمة تمنع زواج سعودية بسبب العزف على آلة العود ﻿

فشلت مواطنة سعودية تبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً في معركتها أمام القضاء في قضية تتعلق بالزواج من رجل اختارته.

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فشلت مواطنة سعودية تبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً في معركتها أمام القضاء في قضية تتعلق بالزواج من رجل اختارته.

وأكدت صحيفة عكاظ السعودية، وفق ما أوردته قناة "أورو نيوز" اليوم الأربعاء، أنّ المحكمة اعتبرت أنّ الزوج غير مناسب دينيا للسيدة بسبب عزفه على آلة العود.

وبحسب نفس المصادر، فقد تقدم الرجل الذي يعمل مدرسا منذ عامين، لطلب يد السيدة، وهي من "القصيم"، شمال العاصمة السعودية الرياض، وتعمل مديرة لأحد البنوك، إلاّ أنّ عائلتها رفضت، وأشارت إلى أنّ الخاطب "لا يصلح دينيا" للزواج منها لأنه يعزف العود. وهو ما جعل السيدة تحيل الأمر إلى القضاء.

وأضافت المصادر، أن القضاء لم ينصف السيدة حيث جاء حكم المحكمة مطابقا لقرار الأسرة وعدم تزويجها من الرجل الذي جاء لخطبتها.

ونقلت صحيفة عكاظ عن المحكمة قولها: "لأن الرجل يعزف آلة موسيقية، فهو غير مناسب للمرأة من وجهة النظر الدينية"، كما قامت محكمة استئناف بالتصديق على الحكم، وهو ما يجعله حكما نهائيا.

وعلى ما يبدو، فالسيدة مصرة على الزواج من خاطبها، الذي وصفته بـ "التقي وذي السمعة الطيبة"، وقد أكدت أنها ستسعى للحصول على موافقة "السلطات العليا" على الزواج، في إشارة إلى البلاط الملكي.

يذكر أنّ المملكة العربية السعودية قامت بالعديد من الإصلاحات على أمل تحسين صورتها على غرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، لكن لا تزال هناك الكثير من المسائل التي تجد المرأة فيها نفسها مجبرة على اللجوء إلى ولي مثل الزواج والسفر.