اختفاء طفلة ذات 12 سنة جوار مؤسسة تعليمية خصوصية بأكادير في ظروف غامضة يحير المصالح الأمنية ﻿

تعيش أسرة قاطنة بشارع الجيش الملكي بأكادير حالة نفسية عصيبة بعدما اختفت فلذة كبدهم البالغة من العمر 12 سنة في ظروف جد غامضة عشية يوم أمس.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعيش أسرة قاطنة بشارع الجيش الملكي بأكادير حالة نفسية عصيبة بعدما اختفت فلذة كبدهم البالغة من العمر 12 سنة في ظروف جد غامضة عشية يوم أمس.

وحسب مصادر قناة ''شوف تيفي''، فقد خرجت الطفلة ذات 12 سنة بعدما أخبرت والدها أنها ذاهبة للمؤسسة التعليمية الخصوصية التي تدرس بها، موهمة إياهم أنها ستدرس خلال الفترة المسائية.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن أسرتها تفاجأت بعد تأخرها عن العودة للبيت أنها لم تكن مرتبطة بأي حصة دراسية خلال المساء وأنها فقط أوهمتهم بالأمر، ليبدأوا في رحلة البحث عنها.

وأضافت ذات المصادر، أن بحث الأسرة عن ابنتهم المختفية كشف عن كونها كانت بصحبة أحد القاصرين، والذي تم التعرف عليه، وجرى توقيفه للتحقيق معه، حيث أكد أنه التقى بالمختفية وأمضى معها بعض الساعات إلى حدود السادسة مساء ليفترقا ولم يعرف أين توجهت بعد ذلك الوقت حسب ما أوضحته مصادرنا.

وهو ما جعل أسرة الطفلة في حيرة من أمرها وتساورهم الشكوك حول مصير فلذة كبدهم، هل تم اختطافها والتغرير بها؟ أم أنها قصدت وجهة معينة بمحض إرداتها.

ومن جانبها دخلت المصالح الأمنية على خط هذه القضية وباشرت تحقيقاتها وتحرياتها المعمقة بخصوص واقعة الاختفاء التي شهدها جوار المؤسسة الخاصة المجاورة لشارع الجيش الملكي بأكادير.