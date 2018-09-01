 الشوباني يتعرض لحادثة سير بزاكورة وينفي الأخبار التي تروج بخصوص الحادثة في بلاغ له ﻿
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الشوباني يتعرض لحادثة سير بزاكورة وينفي الأخبار التي تروج بخصوص الحادثة في بلاغ له | حوادث و حقوق

الشوباني يتعرض لحادثة سير بزاكورة وينفي الأخبار التي تروج بخصوص الحادثة في بلاغ له

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الشوباني يتعرض لحادثة سير بزاكورة وينفي الأخبار التي تروج بخصوص الحادثة في بلاغ له

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 02:19 الشوباني يتعرض لحادثة سير بزاكورة وينفي الأخبار التي تروج بخصوص الحادثة في بلاغ له | حوادث و حقوق
الشوباني يتعرض لحادثة سير بزاكورة وينفي الأخبار التي تروج بخصوص الحادثة في بلاغ له
‏كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعرض رئيس جهة درعة تافيلالت في وقت متأخر من ليلة الإثنين صبيحة الثلاثاء، لحادثة سير وصفت بالخطيرة، حينما كان على متن سيارة المصلحة الخاصة بالجهة رفقة عدد من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

‏كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعرض رئيس جهة درعة تافيلالت في وقت متأخر من ليلة الإثنين صبيحة الثلاثاء، لحادثة سير وصفت بالخطيرة، حينما كان على متن سيارة المصلحة الخاصة بالجهة رفقة عدد من الأشخاص، أثناء عودتهم من حفل عشاء نحو مدينة زاكورة.

وحسب مصادر قناة ''شوف تيفي''، فالحادث وقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جماعة ''تاغبالت'' و مدينة زاكورة، حينما كان ''الشوباني'' عائدا من مأدبة عشاء أقامها نائب رئيس الجهة بمنزله ، بمناسبة انعقاد دورة أكتوبر العادية للمجلس، حيث تفاجأ رئيس جهة درعة تافيلالت رفقة الأشخاص الذين كانوا معه على متن السيارة بظهور قطيع من الإبل بشكل مباغث أمامهم على الطريق ما حذا بالسائق لمحاولة تجنب الاصطدام بهم غير أنه فقد سيطرته على السيارة لتنحرف عن مسارها وتسقط على قارعة الطريق بعدما اصطدمت بناقة، وكادت تنقلب لولا الألطاف الإلهية.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث أسفر عن تضرر السيارة بشكل كبير على مستوى واجهتها الأمامية، فيما نجا ''الشوباني'' ومرافقوه من الموت بأعجوبة ولم يصابوا بأي أذى لحسن الحظ.

هذا ومن جانب آخر نشرت بعض المنابر الإعلامية خبر محاولة الشوباني التستر على الحادثةبعدما تضررت سيارة الجهة التي كان يستقلها الأمر الذي دفع به إلى الخروج عن صمته وطرح بلاغا توضيحيا بهذا الخصوص يشرح فيه حيثيات وملابسات الواقعة.

وأكد أن كل ما تم نشره من أخبار غير صحيح، مشيرا في بلاغه الذي اطلعت قناة ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أنه بعد انصراف أعضاء المجلس ومسؤولي الإدارة الترابية ومجموعة من أعيان الجماعة وإقليم زاكورة الذين كانوا جميعا ضيوف حفل عشاء نظمه '' يوسف امنزو'' ، نائب رئيس الجهة ببيته ، بمناسبة انعقاد دورة أكتوبر العادية للمجلس بمدينة زاكورة.

وأوضح ''الشوباني'' في ذات البلاغ أنه في منتصف المسافة تقريبا بين مركز جماعة تاغبالت وزاكورة، تفاجأوا بقطيع من الإبل يجتاز الطريق بسرعة مباغثة ، الأمر الذي دفع بسائقه الخاص لمحاولة تفادي الاصطدام المباشر بالقطيع، فانحرف يمينا بشكل أفقده التحكم في قيادة السيارة، مبرزا أنه حاول إرجاع التحكم في السيارة لثلاث مرات يمينا ويسارا، لتنتهي باندفاع السيارة لأكثر من سبعين مترا خارج قارعة الطريق وسط أرض خلاء، قبل أن تتوقف بعد انفجار عجلاتها الأربع نظرا لطبيعة الأحجار التي تملأ المكان. وأشار في ختام توضيحه، أنهم خرجوا جميعا سالمين من الحادثة دون أن يصابوا بأي أذى.

واستطرد قائلا في ذات البلاغ أنهم انتقلوا بعد ذلك على متن سيارة أخرى ، كانت معهم في نفس الموكب، إلى مقر الإقامة ليواصلوا أشغال دورة مجلس جهة درعة تافيلالت صبيحة يوم الثلاثاء ، مؤكدا أنها مرت في أحسن الظروف كما تابع ذلك الجمهور عبر تقنية البث المباشر .

‫شوف تيفي

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