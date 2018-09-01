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سقوط شاب ثلاثيني من نافذة عمارة بوجدة‎

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 02:06 سقوط شاب ثلاثيني من نافذة عمارة بوجدة‎ | حوادث و حقوق
سقوط شاب ثلاثيني من نافذة عمارة بوجدة‎
أقدم شاب ثلاثيني على القفز من الطابق الثالث لإحدى العمارات السكنية ''النصر'' بحي السلام بوجدة.

شوف تيفي:

أقدم شاب ثلاثيني على القفز من الطابق الثالث لإحدى العمارات السكنية ''النصر'' بحي السلام بوجدة.

وأفاد مصدر ''شوف تيفي'' أنه حسب شهود عيان فإن الشاب الثلاثيني أدخل فتاة قاصرة على الساعة العاشرة صباحا، اليوم الأربعاء، بالمجمع السكني 19 العمارة 116 الشقة 13 المعدة للدعارة من طرف صديقه المكتري، والذي سلمه مفتاح الشقة لمشروع النصر بحي السلام.

كما أوضح ذات المصدر، أنه تم إبلاغ مصالح الأمن من طرف الساكنة، وحاول الشاب الثلاثيني الفرار عبر نافذة الشقة المتواجدة بالطابق الثالث، مما أدى إلى سقوطه وإصابته إصابة بليغة حوالي الساعة 11 صباحا وهروب الفتاة القاصرة.

وأكد المصدر أن المصالح الأمنية والوقاية المدنية حلوا بعين المكان، وتم نقل الشاب للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، وفتح تحقيق لاستكمال البحث حول ظروف وحيثيات الحادث.

 

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