مجلس الحكومة يعقد اجتماعا غدا الخميس وهذا جدول أعماله ﻿

يعقد مجلس الحكومة اجتماعه غدا الخميس، في الساعة العاشرة والنصف صباحا، ويشمل جدول أعماله مناقشة مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.

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يعقد مجلس الحكومة اجتماعه غدا الخميس، في الساعة العاشرة والنصف صباحا، ويشمل جدول أعماله مناقشة مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.

كما سيناقش الاجتماع، مشروع قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، يقدمها وزير الداخلية تمهيدا لعرضها على مجلس وزاري مقبل.

إلى ذلك، يناقش أعضاء الحكومة، مشروع مرسوم قانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، يقدمه وزير الشغل والإدماج المهني، وكذلك، سيتم تقديم مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وبخصوص الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس، اتفاقا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان، الموقع بالرباط في 20 يوليوز الماضي، ثم اتفاقية في ميدان تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافسو، موقعة بواغادوغو في 3 سبتمبر 2018.