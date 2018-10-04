 بعد إجراءات التفتيش وبالأرقام... الممنوعات المضبوطة لدى زوار سجن عكاشة صادمة وغير متوقعة ﻿
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بعد إجراءات التفتيش وبالأرقام... الممنوعات المضبوطة لدى زوار سجن عكاشة صادمة وغير متوقعة

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 01:59 بعد إجراءات التفتيش وبالأرقام... الممنوعات المضبوطة لدى زوار سجن عكاشة صادمة وغير متوقعة | مجتمع
بعد إجراءات التفتيش وبالأرقام... الممنوعات المضبوطة لدى زوار سجن عكاشة صادمة وغير متوقعة
أقدمت إدارة سجن عكاشة على تطبيق بعض الإجراءات فيما يخص زوار السجناء، حيث جرى تفتيشهم وتفتيش ملابسهم الداخلية على يد موظفي السجن.

شوف تيفي: جمال الديابي

أقدمت إدارة سجن عكاشة على تطبيق بعض الإجراءات فيما يخص زوار السجناء، حيث جرى تفتيشهم وتفتيش ملابسهم الداخلية على يد موظفي السجن.

وقد تداولت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، أمس الثلاثاء، شكاية موقعة من طرف عائلات السجناء، اعتبروا، وفق تلك الشكاية، أن هذا الإجراء مهين وحاط من كرامة الزوار.

في حين أنه وبالعودة إلى أرقام بعض الممنوعات، التي توصلت بها ''شوف تيفي''، اليوم الأربعاء. والتي تم ضبطها من طرف إدارة سجن عكاشة لدى الزوار، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، يمكن فهم لماذا أقدمت إدارة سجن عكاشة على هذه الإجراءات التي وصفها العديدون بالمهينة والحاطة من الكرامة.

ففي شهر يوليوز فقط، ضبطت إدارة سجن عكاشة، 164 غراما من مخدر الشيرا بحوزة 13 حالة، أربعة منها وجدت مخبأة على مستوى الدبر و3 حالات في النعل وواحدة في الجهاز التناسلي.

كما تم في نفس الشهر، وفق ذات المصدر، ضبط 122 قرصا مهلوسا، لدى حالتين، كل واحدة منهما حاولت تهريب 61 قرصا مهلوسا، مع محاولة بلعها بعد الشك في تصرفاتها، والثانية مع محاولة إخفائها تحت المقعد المخصص للزوار مع تسجيل 3 حالات حاولوا تهريب ممنوعات أخرى كبطاقة ذاكرة و6 شرائح هاتف ومجموعة أوراق التلفيف، مخبأة داخل الثبان والنعل.

وفي شهر غشت تم ضبط 309غرامات من مخدر الشيرا، موزعة على 12 حالة، اثنان منها كانت تخبئ 9 غرامات على مستوى الجهاز التناسلي، و3 حالات كانت تخبئ 11 غراما منها على مستوى الدبر، و281 غراما مخبإة على مستوى النعل من طرف 4 حالات.

وضبطت إدارة سجن عكاشة 33 قرصا مهلوسا، في نفس الشهر، و13 غراما من مسحوق (كوكايين) كانت موزعة على 6 حالات، بالإضافة إلى هاتفين نقالين مزودين بكاميرا كانا مخبأين داخل حفاظة طفل، و4 من قارئ بطاقة ذاكرة، وبطاريتان كانوا مخبئين داخل الملابس.

كما ضبطت إدارة سجن عكاشة خلال شهر شتنبر المنصرم 236 غراما من مخدر الشيرا، موزعة على 19 حالة، مخبأة في أماكن مختلفة، 7 حالات في الجهاز التناسلي، 3 حالات في الدبر، و4 حالات في النعل وداخل الملابس.

ووفقا لذات المصدر، فقد ضبطت الإدارة 111 قرصا، مهربة الى داخل السجن، من طرف 6 حالات، وضبطت 5 غرامات من مسحوق الكوكايين مخبأة من طرف حالتين واحدة في الجهاز التناسلي وأخرى في حقيبة يدوية، وسجلت أيضا أنه تم ضبط خلال شهر شتنبر 6 هواتف نقالة و6 شرائح للهواتف، وشاحن كهربائي من طرف 5 حالات.

وأكدت إدارة سجن عكاشة أنه بعد ضبط هذه الممنوعات تم إشعار النيابة وتسليم الزوار والمحجوزات للشرطة.

صحيح أن إجراءات التفتيش عليها أن تنضبط للأخلاقيات، لكن في المقابل قبل إطلاق العنان للأقلام للانتقاد وتوجيه اللوم لبعض الإدارات، وجب تحري مسببات الفعل قبل الحكم على النتائج.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إجراءات التفتيش الأرقام الممنوعات المضبوطة زوار سجن عكاشة

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