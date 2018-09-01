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موظف تقني بالشرطة يزور شهادة سكنى لامرأة بمكناس

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 01:45 موظف تقني بالشرطة يزور شهادة سكنى لامرأة بمكناس | مجتمع
موظف تقني بالشرطة يزور شهادة سكنى لامرأة بمكناس
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بحثا قضائيا٬ يومه الأربعاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة٬ مع تقني من الدرجة الرابعة يعمل بدائرة للشرطة تابعة لولاية أمن مكناس٬ للاشتباه

شوف تيفي

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بحثا قضائيا٬ يومه الأربعاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة٬ مع تقني من الدرجة الرابعة يعمل بدائرة للشرطة تابعة لولاية أمن مكناس٬ للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث٬ فإن الموظف المذكور ُيشتبه في كونه أنجز شهادة إقامة مزورة لفائدة سيدة كان يرغب في الزواج منها٬ تتضمن رقما تسلسليا مغلوطا وبيانات سكنى مزورة٬ وذلك من أجل استصدار بطاقة تعريف وطنية بمحل إقامة غير صحيح.

وأضافت المديرية وفق ذات البلاغ، أنه تم إخضاع الموظف المعني بالأمر لبحث قضائي من أجل تحديد ظروف وملابسات تزوير هذه الوثيقة الإدارية٬ والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

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شوف تيفي المغرب موظف تقني الشرطة شهادة سكنى امرأة مكناس

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