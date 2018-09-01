مصرع شابين غرقا بشاطئ ''جرف الحمام'' بالصويرة ﻿

استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي مساء أمس جثثي شابين في العشرينيات من عمرهما وذلك بعدما لقيا مصرعهما غرقا بشاطئ جرف الحمام بمدينة الصويرة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي مساء أمس جثثي شابين في العشرينيات من عمرهما وذلك بعدما لقيا مصرعهما غرقا بشاطئ جرف الحمام بمدينة الصويرة.

وحسب مصادر خاصة، فالهالكان قصدا الشاطئ هربا من لهيب الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة، للاستمتاع بالسباحة وبعدما ولوجهما لمياه البحر بدقائق قليلة تفاجآ بقوة التيار الذي جرفهما نحو القاع ليفارقا الحياة بالرغم من محاولاتهما المتكررة للخروج من بين الأمواج الهائجة والمتلاطمة، وتدخل مجموعة من المواطنين الذين أثارهم مشهد غرق الشابين ليحاولوا إنقاذهما لكنهم لم يفلحوا، تضيف المصادر.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، حيث تم تمشيط الشاطئ من طرف فرق الإغاثة التي عثرت عليهما وجرى انتشالهما، وتوجيههما نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالصويرة لإخضاعهما للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات وظروف غرقهما.