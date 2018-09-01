 مصرع شابين غرقا بشاطئ ''جرف الحمام'' بالصويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جيران هجموا على عائلة وضربوا بنت لرأسها وكيهددوهم بالقتل‎ بالدار البيضاء | مجتمع

جيران هجموا على عائلة وضربوا بنت لرأسها وكيهددوهم بالقتل‎ بالدار البيضاء

الأمم المتحدة: المغرب نموذج يحتذى به في مجال سياسة الهجرة واللجوء | بوليتيك

الأمم المتحدة: المغرب ''نموذج يحتذى'' به في مجال سياسة الهجرة واللجوء

منظمة الصحة: وفاة 10 حالات بفيروس كورونا في السعودية | دولي

منظمة الصحة: وفاة 10 حالات بفيروس كورونا في السعودية

البولماني يطير من أرفود إلى مكناس لحضور عيد ميلاد فاسية بوكوصة | ثقافة و فنون

البولماني يطير من أرفود إلى مكناس لحضور عيد ميلاد فاسية بوكوصة

فعاليات جمعوية بتافراوت تدق ناقوس الخطر وتطالب بحماية الثروة الحيوانية بالمنطقة | بوليتيك

فعاليات جمعوية بتافراوت تدق ناقوس الخطر وتطالب بحماية الثروة الحيوانية بالمنطقة

محكمة تمنع زواج سعودية بسبب العزف على آلة العود | دولي

محكمة تمنع زواج سعودية بسبب العزف على آلة العود

اختفاء طفلة ذات 12 سنة جوار مؤسسة تعليمية خصوصية بأكادير في ظروف غامضة يحير المصالح الأمنية | حوادث و حقوق

اختفاء طفلة ذات 12 سنة جوار مؤسسة تعليمية خصوصية بأكادير في ظروف غامضة يحير المصالح الأمنية

التقدم والاشتراكية: إنجاح أوراش الإصلاح يتطلب قيادة تدبيرية قوية وحضورا سياسيا متواصلا من قبل الحكومة | بوليتيك

التقدم والاشتراكية: إنجاح أوراش الإصلاح يتطلب قيادة تدبيرية قوية وحضورا سياسيا متواصلا من قبل

الشوباني يتعرض لحادثة سير بزاكورة وينفي الأخبار التي تروج بخصوص الحادثة في بلاغ له | حوادث و حقوق

الشوباني يتعرض لحادثة سير بزاكورة وينفي الأخبار التي تروج بخصوص الحادثة في بلاغ له

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

مصرع شابين غرقا بشاطئ ''جرف الحمام'' بالصويرة

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 01:43 مصرع شابين غرقا بشاطئ جرف الحمام بالصويرة | حوادث و حقوق
مصرع شابين غرقا بشاطئ ''جرف الحمام'' بالصويرة
استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي مساء أمس جثثي شابين في العشرينيات من عمرهما وذلك بعدما لقيا مصرعهما غرقا بشاطئ جرف الحمام بمدينة الصويرة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي مساء أمس جثثي شابين في العشرينيات من عمرهما وذلك بعدما لقيا مصرعهما غرقا بشاطئ جرف الحمام بمدينة الصويرة.

وحسب مصادر خاصة، فالهالكان قصدا الشاطئ هربا من لهيب الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة، للاستمتاع بالسباحة وبعدما ولوجهما لمياه البحر بدقائق قليلة تفاجآ بقوة التيار الذي جرفهما نحو القاع ليفارقا الحياة بالرغم من محاولاتهما المتكررة للخروج من بين الأمواج الهائجة والمتلاطمة، وتدخل مجموعة من المواطنين الذين أثارهم مشهد غرق الشابين ليحاولوا إنقاذهما لكنهم لم يفلحوا، تضيف المصادر.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، حيث تم تمشيط الشاطئ من طرف فرق الإغاثة التي عثرت عليهما وجرى انتشالهما، وتوجيههما نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالصويرة لإخضاعهما للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات وظروف غرقهما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصويرة غرق شابين شاطئ جرف الحمام انتشال جثثي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اختفاء طفلة ذات 12 سنة جوار مؤسسة تعليمية خصوصية بأكادير في ظروف غامضة يحير المصالح الأمنية | حوادث و حقوق

اختفاء طفلة ذات 12 سنة جوار مؤسسة تعليمية خصوصية بأكادير في ظروف غامضة يحير المصالح الأمنية

الشوباني يتعرض لحادثة سير بزاكورة وينفي الأخبار التي تروج بخصوص الحادثة في بلاغ له | حوادث و حقوق

الشوباني يتعرض لحادثة سير بزاكورة وينفي الأخبار التي تروج بخصوص الحادثة في بلاغ له

سقوط شاب ثلاثيني من نافذة عمارة بوجدة‎ | حوادث و حقوق

سقوط شاب ثلاثيني من نافذة عمارة بوجدة‎

البحرية الملكية تنقذ 37 مغربيا مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل طنجة | حوادث و حقوق

البحرية الملكية تنقذ 37 مغربيا مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل طنجة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. المغني أمين جاد ..كنغني الراي وأدومة هو الشوهة ديال البلاد | زووم
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. المغني أمين جاد ..كنغني الراي وأدومة هو الشوهة ديال البلاد

كواليس الفيلم السينمائي وليلي بحضور نجوم الفن و الإعلام بميغارامــا | خارج البلاطو

كواليس الفيلم السينمائي ''وليلي'' بحضور نجوم الفن و الإعلام بميغارامــا

عمال شركة سيطا البيضاء بوجدة يخوضون إضرابا مفتوحا احتجاجا على أوضاعهم الكارثية | خارج البلاطو

عمال شركة سيطا البيضاء بوجدة يخوضون إضرابا مفتوحا احتجاجا على أوضاعهم الكارثية

بالفيديو..لحبيب في ضيافة رجال الحموشي | خارج البلاطو

بالفيديو..لحبيب في ضيافة رجال الحموشي

﻿

آخر المستجدات

جيران هجموا على عائلة وضربوا بنت لرأسها وكيهددوهم بالقتل‎ بالدار البيضاء | مجتمع
منذ 54 دقيقة

جيران هجموا على عائلة وضربوا بنت لرأسها وكيهددوهم بالقتل‎ بالدار البيضاء

الأمم المتحدة: المغرب نموذج يحتذى به في مجال سياسة الهجرة واللجوء | بوليتيك

الأمم المتحدة: المغرب ''نموذج يحتذى'' به في مجال سياسة الهجرة واللجوء

منظمة الصحة: وفاة 10 حالات بفيروس كورونا في السعودية | دولي

منظمة الصحة: وفاة 10 حالات بفيروس كورونا في السعودية

البولماني يطير من أرفود إلى مكناس لحضور عيد ميلاد فاسية بوكوصة | ثقافة و فنون

البولماني يطير من أرفود إلى مكناس لحضور عيد ميلاد فاسية بوكوصة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.