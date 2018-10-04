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بالصور....إعادة تمثيل جريمة قتل نادلة بأيت ملول وسط حضور أمني وجماهيري قوي

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 01:40 بالصور....إعادة تمثيل جريمة قتل نادلة بأيت ملول وسط حضور أمني وجماهيري قوي | مجتمع
بالصور....إعادة تمثيل جريمة قتل نادلة بأيت ملول وسط حضور أمني وجماهيري قوي
أعادت النيابة العامة، قبل قليل من زوال اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018، عملية تمثيل جريمة القتل التي راحت ضحيتها شابة عشرينية تشتغل كنادلة بإحدى المقاهي الشعبية بمدينة أيت ملول.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أعادت النيابة العامة، قبل قليل من زوال اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018، عملية تمثيل جريمة القتل التي راحت ضحيتها شابة عشرينية تشتغل كنادلة بإحدى المقاهي الشعبية بمدينة أيت ملول.

وجرت عملية التمثيل بحي أسايس، حيث تقطن الهالكة داخل غرفة تكتريها، والتي أجهز الجاني عليها فيها صبيحة يوم الأحد الماضي، وسط حشد جماهيري من المواطنين الذين تقاطروا على المكان منذ ساعات مبكرة، و تحت حراسة أمنية مشددة، من طرف رجال الشرطة القضائية وبحضور نائب الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ووالي الأمن.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بأيت ملول قد أوقفت المشتبه به ذو السوابق العدلية بعد مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية، التي قامت بها المصالح الأمنية بأيت ملول و بتنسيق محكم مع نظيرتها بإنزكان، والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه به الرئيسي في هذه الجريمة البشعة، بناء على أدلة ومعطيات تم أخذها من مسرح الجريمة وأخضعت لخبرة قضائية دقيقة، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به وجرى توقيفه بمدينة إنزكان .

وأحيل الموقوف على أنظار تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق معه حول الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن قد عاينت، بتاريخ 30 شتنبر المنصرم، جثة فتاة، تبلغ من العمر 20 سنة وتعمل نادلة بإحدى المقاهي الشعبية، عثر عليها مكبلة اليدين داخل الغرفة التي تقطن بها بحي ''أسايس'' بأيت ملول، حيث رجحت المعاينات الأولية أن تكون قد تعرضت لعملية خنق بواسطة قماش بعدما كانت في ليلة ماجنة رفقة خليلها ونشب صراع حاد بينهما، حسب ما رجحته بعض المصادر، ليتحول إلى تبادل للضرب والجرح قبل أن يقوم بالإجهاز عليها وتعرية جسدها وتعليقها بواسطة حبل سميك لسقف الغرفة لإبعاد شبهة القتل، وتضليل العدالة عن كون الضحية قد وضعت حدا لحياتها.

 

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شوف تيفي المغرب أيت ملول إعادة تمثيل جريمة قتل نادلة عثر عليها معلقة داخل غرفة

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