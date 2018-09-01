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البحرية الملكية تنقذ 37 مغربيا مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل طنجة | حوادث و حقوق

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البحرية الملكية تنقذ 37 مغربيا مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل طنجة

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 01:16 البحرية الملكية تنقذ 37 مغربيا مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل طنجة | حوادث و حقوق
البحرية الملكية تنقذ 37 مغربيا مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل طنجة
أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن البحرية الملكية قدمت، صباح اليوم الأربعاء بعرض ساحل طنجة، المساعدة لمركب كان يواجه صعوبات وأنقذت خلال هذه العملية 37 مغربيا من الذكور مرشحين للهجرة

شوف تيفي

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن البحرية الملكية قدمت، صباح اليوم الأربعاء بعرض ساحل طنجة، المساعدة لمركب كان يواجه صعوبات وأنقذت خلال هذه العملية 37 مغربيا من الذكور مرشحين للهجرة السرية.

وأوضح بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، توصلت ''شوف تيفي''بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن ''وحدة من خفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في المياه الإقليمية الوطنية، قدمت صباح يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 بعرض ساحل طنجة، المساعدة لمركب مطاطي كان يواجه صعوبات بسبب الأحوال الجوية السيئة، وأنقذت بذلك حياة 37 رجلا مغربيا مرشحين للهجرة السرية''.

وأضاف البلاغ أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قد نقلوا سالمين إلى ميناء طنجة المدينة، مشيرا إلى أن المركب الذي كان يوجد في حالة جد متهالكة غرق مباشرة بعد عملية الإنقاذ.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب البحرية الملكية مرشح الهجرة السرية ساحل طنجة

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