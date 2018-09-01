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الاستقلال يدعو الحكومة إلى التسريع في معالجة الاختلالات الاجتماعية بما فيها الهجرة

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 00:34 الاستقلال يدعو الحكومة إلى التسريع في معالجة الاختلالات الاجتماعية بما فيها الهجرة | بوليتيك
الاستقلال يدعو الحكومة إلى التسريع في معالجة الاختلالات الاجتماعية بما فيها الهجرة
دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة إلى التسريع في معالجة الاختلالات الاجتماعية بما فيها التصدي لظاهرة الهجرة، وإطلاق استراتيجية مندمجة للنهوض بالشباب التي كان الملك محمد السادس قد دعا

شوف تيفي

دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة إلى التسريع في معالجة الاختلالات الاجتماعية بما فيها التصدي لظاهرة الهجرة، وإطلاق استراتيجية مندمجة للنهوض بالشباب التي كان الملك محمد السادس قد دعا إليها قبل سنة، وبعث إشارات قوية لتوفير مناخ الثقة وزرع الأمل ببلادنا سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.

واعتبر الحزب في بلاغه عقب اجتماع اللجنة التنفيدية العادي، أمس الثلاثاء، أن التظاهر السلمي حق مشروع للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية، مدينة ورافضة رفضا مطلقا القيام بأعمال حاطة بالثوابت الوطنية أو ترديد بعض الشعارات الماسة بالشعور الوطني وبالمؤسسات، حيث اعتبرها الحزب عملا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا.

كما طالب الحزب في بلاغه، الحكومة بالانكباب الجدي والمسؤول على معالجة المشاكل الاجتماعية والتحديات الاقتصادية ، والتحلي بالجرأة والشجاعة السياسية من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية لمجلس المستشارين، قررت اللجنة التنفيذية بالإجماع، تقديم مرشح الحزب لرئاسة المجلس.

تنظيميا استعرضت اللجنة التنفيذية التحضيرات الجارية، لعقد الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب، والذي سيعقد يوم 27 أكتوبر الجاري، للتداول ومناقشة العرض السياسي الذي سيقدمه الأمين العام نزار بركة.

كما تم استعراض التحضيرات الجارية لعقد المنتدى الوطني الأول لرؤساء الجماعات المحلية الذي سينعقد تحت شعار: ''الجماعات المحلية والنموذج التنموي الجديد''، وذلك يوم 13 أكتوبر الجاري بمدينة سلا.

و على مستوى التكوين والتأطير صادقت اللجنة التنفيذية على مشروع إنشاء أكاديمية حزب الاستقلال والدراسات والأبحاث وعلى هياكلها والمهام والوظائف المنوطة بها.

 

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