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شارجور يتسبب في اندلاع حريق بمحل تجاري بمدينة طنجة

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 00:27 شارجور يتسبب في اندلاع حريق بمحل تجاري بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
شارجور يتسبب في اندلاع حريق بمحل تجاري بمدينة طنجة
نشب حريق مهول بمحل تجاري بأحد القيساريات بحي بني مكادة بمدينة طنجة.

شوف تيفي

نشب حريق مهول بمحل تجاري بأحد القيساريات بحي بني مكادة بمدينة طنجة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن الحريق الذي نشب مساء يومه الأربعاء، بالمحل التجاري، كان بسبب شاحن كهربائي '' شارجور''.

وأضافت المصادر، أن رجال الوقاية المدنية مازالوا إلى حدود اللحظة يحاولون إخماد الحريق و السيطرة عليه للحؤول دون انتقاله إلى المباني المجاورة .

وحسب شهود عيان، وفق ذات المصادر، فقد خلف الحادث إصابة شخصين باختناق، كما خلفت الحرائق خسائر مادية كبيرة على مستوى السلع .

وأكدت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات اللازمة.

 

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شوف تيفي المغرب شارجور اندلاع حريق محل تجاري مدينة طنجة

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